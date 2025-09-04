Alejandro Restrepo tras clasificación del DIM en Copa Betplay: “Estos partidos se ganan con actitud y convicción”

El Deportivo Independiente Medellín vivió una noche de emociones en el Atanasio Girardot. Con goles de Francisco Fydriszewski al minuto 33 y de Léider Berrío en el 90’, venció 2-1 a Fortaleza y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Betplay.
En la rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico Alejandro Restrepo reconoció la dificultad del rival y destacó la forma en que su equipo supo interpretar el partido. “Fortaleza tenía 12 o 13 partidos sin perder, eso habla de la calidad de equipo que es. Fueron dos partidos durísimos, casi un juego de ajedrez. Más allá de la victoria, hay un sentimiento como entrenador de ver propuestas innovadoras en el fútbol colombiano. Afortunado de tener este grupo que entendió el partido y salió a ganarlo”, expresó.