Alejandro Restrepo tras clasificación del DIM en Copa Betplay: “Estos partidos se ganan con actitud y convicción”

El poderoso venció 2-1 a Fortaleza en el Atanasio y aseguró su paso a cuartos de final del certamen. El orientador paisa y el jugador Léider Berrío analizaron el triunfo y lo que viene para el clásico frente a Nacional.

  • Alejando Restrepo expresó su orgullo por el desempeño del DIM ante fortaleza. Foto: Camilo Suárez
Sara Gil Martínez
hace 6 horas
bookmark

El Deportivo Independiente Medellín vivió una noche de emociones en el Atanasio Girardot. Con goles de Francisco Fydriszewski al minuto 33 y de Léider Berrío en el 90’, venció 2-1 a Fortaleza y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Betplay.

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico Alejandro Restrepo reconoció la dificultad del rival y destacó la forma en que su equipo supo interpretar el partido. “Fortaleza tenía 12 o 13 partidos sin perder, eso habla de la calidad de equipo que es. Fueron dos partidos durísimos, casi un juego de ajedrez. Más allá de la victoria, hay un sentimiento como entrenador de ver propuestas innovadoras en el fútbol colombiano. Afortunado de tener este grupo que entendió el partido y salió a ganarlo”, expresó.

El gol de la clasificación lo firmó Léider Berrío en el minuto final, un tanto que describió como fruto de la convicción. “Siempre entramos con la idea de ayudar al equipo. No había margen de error y queríamos clasificar. Sé de mi pegada y gracias a Dios se dio la oportunidad de anotar”, relató el volante.

El técnico también se refirió al error administrativo que dejó fuera de la convocatoria a Fáiner Torijano. “Soy el máximo responsable. Fue un error en el listado y lo asumí delante del grupo. Afortunadamente tengo un equipo humano espectacular y Fáiner, con su liderazgo, lo supo entender”.

Sobre el rendimiento físico y futbolístico del equipo, el entrenador aseguró que todavía hay margen de crecimiento. “Ojalá no tengamos techo. Los nuevos se van adaptando y en semanas largas podremos optimizar entrenamientos. Compitiendo regularmente, el equipo se ha visto cada vez mejor”.

El ánimo del plantel también fue tema en la sala de prensa. Medellín acumula siete victorias consecutivas en liga y ahora sigue en carrera por la Copa. “Ganar siempre va a ser un impulso. Nos ayuda en la recuperación, en los entrenamientos y en la ilusión. Queremos volver a una final y pelear un título para el club”, afirmó Restrepo.

Berrío, por su parte, envió un mensaje a la hinchada de cara al clásico frente a Atlético Nacional, que se disputará el este domingo 7 de septiembre desde las 6:20 p.m. “Más que con palabras, lo estamos haciendo con hechos. Llevamos siete victorias y vamos con la misma convicción al clásico. El Medellín siempre va a dar lo mejor”, aseguró.

Con el boleto a cuartos de Copa en el bolsillo y la ilusión encendida, el DIM ya piensa en el reto que se avecina, el clásico paisa, un partido que podría marcar un punto de quiebre en la Liga Betplay, en la que marcha segundo con 19 puntos.

