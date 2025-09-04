David Ospina: “Puede ser mi último partido de Eliminatorias”

Convertido en uno de los referentes de la Selección Colombia, David Ospina, como lo expresó, podría estar presente en su última Eliminatoria Sudamericana.
“Cada ciclo o cada venida a Selección ha sido motivo de orgullo. Han pasado varios años desde que jugué mi primer partido con la Selección, entonces trato de disfrutarlo al máximo. Siempre agradecido con el profe de la oportunidad, uno nunca sabe, puede ser el último partido de Eliminatorias y trato de disfrutarlo hasta el final, de seguir aprendiendo y aportando desde mi experiencia. Soy un afortunado de contar con los compañeros que tengo al lado, cada uno brillando en sus equipos y eso es motivo de orgullo para uno también”.