David Ospina: “Puede ser mi último partido de Eliminatorias”

El arquero antioqueño, de 36 años, espera jugar contra Bolivia, en el partido que la Selección podría sellar este jueves su clasificación al Mundial de Norteamérica-2026.

  Ospina (derecha), junto a Camilo Vargas y Kevir Mier, los arqueros de la Selección. Foto: Selección Colombia
    Ospina (derecha), junto a Camilo Vargas y Kevir Mier, los arqueros de la Selección. Foto: Selección Colombia
  • David Ospina espera estar presente en el Mundial de 2026. Foto Selección Colombia
    David Ospina espera estar presente en el Mundial de 2026. Foto Selección Colombia
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 7 horas
Convertido en uno de los referentes de la Selección Colombia, David Ospina, como lo expresó, podría estar presente en su última Eliminatoria Sudamericana.

Lea: Colombia, a romper la racha de seis partidos sin ganar y clasificar al Mundial: a qué hora y dónde ver el partido

“Cada ciclo o cada venida a Selección ha sido motivo de orgullo. Han pasado varios años desde que jugué mi primer partido con la Selección, entonces trato de disfrutarlo al máximo. Siempre agradecido con el profe de la oportunidad, uno nunca sabe, puede ser el último partido de Eliminatorias y trato de disfrutarlo hasta el final, de seguir aprendiendo y aportando desde mi experiencia. Soy un afortunado de contar con los compañeros que tengo al lado, cada uno brillando en sus equipos y eso es motivo de orgullo para uno también”.

David Ospina espera estar presente en el Mundial de 2026. Foto Selección Colombia
David Ospina espera estar presente en el Mundial de 2026. Foto Selección Colombia

Así expresó el guardameta de 36 años de edad en la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el conjunto tricolor, con un triunfo, aseguraría la clasificación al Mundial de Norteamérica-2026.

Ospina también participó en las Eliminatorias de Sudáfrica-2010, Brasil-2014, Rusia-2018, Catar-2022.

“Puede pasar, puede ser, quiero disfrutarlo al máximo, seguir aportando a la Selección, a mis compañeros. Poder conseguir el objetivo en estos dos juegos que vienen y ya tendremos el tiempo para tomar decisiones, pero hoy en día estoy muy feliz de estar de nuevo vistiendo la camiseta de mi país y siempre lo he hecho, por defender estos colores. En mi cabeza hoy queda trasmitir eso, seguir disfrutando y después veremos que pueda pasar”, agregó Ospina, quien suma 129 partidos con el combinado patrio.

Frente a Bolivia, el arquero comentó: “Una clasificación al Mundial es demasiado especial, desde que inicia la Eliminatoria el objetivo principal es conseguir el cupo a la cita mundialista. Estamos cerca, pero hay que trabajarlo hasta el final, vamos a enfrentar una gran selección. Poder conseguir ese objetivo será fruto del trabajo que se ha hecho en la Eliminatoria. La Selección siempre ha salido a proponer juego en todas las canchas y conseguir la clasificación es ese premio al gran trabajo que se ha hecho en las Eliminatorias”.

Utilidad para la vida