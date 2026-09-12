Santiago Buitrago, campeón de la montaña de la Vuelta a España-2026

La victoria de etapa se le escapó a Santiago Buitrago en varias oportunidades en la Vuelta a España-2026, pero más allá de la impotencia y lágrimas que soltó tras terminar dos veces segundo y otra tercera, luego de estar en fuga durante seis fracciones, con el paso de los días comprenderá que su actuación no quedó en vano, pues este domingo, en Granada, se confirmará como uno de los mejores escaladores del mundo. Buitrago , el joven que comenzó a montar en bicicleta a los 11 años de edad y quien tuvo varias caídas en sus primeras carreras competitivas, se convertirá en el quinto colombiano que conquista la clasificación de la montaña de la ronda ibérica. Este sábado, cuando restaban unos 18 kilómetros para el final de la jornada 20, entre La Calahorra y la inédita cima de Collado del Alguacil, en la provincia de Granada, y luego de la presión que ejerció el belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), puntuando en las primeras ascensiones del recorrido de 186,8 kilómetros, el colombiano, con fortaleza y una buena lectura de carrera, pudo proteger su liderato en las siguientes cuestas.

Buitrago defendió la montaña en la etapa reina: así fue el ascenso al Collado del Alguacil

Van Aert no logró seguir el ritmo en el tramo final de la prueba a los demás fugados, mientras Buitrago defendió con solvencia el liderato de la clasificación de la montaña en la considerada etapa reina, en la que se superaron 4.849 metros de desnivel acumulado y cinco pasos montañosos. El último ascenso, en la meta y fuera de categoría, tuvo una longitud de 8,4 kilómetros y llevó a los corredores hasta los 1.880 metros sobre el nivel del mar. Allí se impuso, con un tiempo de 4:58.01, el español Mikel Landa (Soudal Quick-Step), quien no lograba un triunfo desde 2021, en la Vuelta a Burgos. Le recomendamos leer: A 300 metros del triunfo: Santiago Buitrago rozó la victoria en la etapa 19 de la Vuelta a España De esta manera, después de diez años un colombiano volvió a liderar la montaña de la Vuelta a España, desde Nairo Quintana, quien conquistó el título general de la carrera esa vez. Pero desde 2004 un representante nacional no ganaba la camiseta de pepas azules que identifica al mejor escalador de la prueba. En esa oportunidad, Félix Cárdenas obtuvo el bicampeonato de la modalidad, pues en 2003 ya se había coronado como el mejor de las cimas en suelo español. Antes que él, ya habían sido campeones de la montaña en dicha carrera Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, en 1987 y 1991; Óscar de Jesús Vargas, en 1989; y Martín Farfán, en 1990. Y en su última temporada con la escuadra Bahrain, pues en los próximos tres años actuará para el NSN Cycling Team, Buitrago se despide con protagonismo. Hace pocos meses, durante la segunda etapa del Giro de Italia, Santiago se vio envuelto en una violenta caída cuando restaban 23 kilómetros para la meta, debido al asfalto mojado. El impacto le generó un traumatismo que incluyó una conmoción cerebral y fuertes contusiones cervicales, obligándolo a abandonar la competencia en ambulancia. Fue un duro golpe que hizo recordar otros difíciles episodios de su carrera, sobre todo cuando venía firmando una buena temporada. Sin embargo, sin tiempo para lamentaciones, el corredor comenzó su recuperación y en España vio reflejado el fruto de su esfuerzo, dedicación y talento. Puede leer: Hace 50 años, en el Tour, Cochise le dijo a Merckx que era mejor que él y hasta lo llevó a su casa en Medellín

¿Cuántos puntos tiene Buitrago en la clasificación de montaña?

Con nueve victorias profesionales, Buitrago se confirmó, a sus 26 años de edad, como uno de los mejores corredores del pelotón mundial. Lideró esta vez la montaña con 78 puntos, seguido por Van Aert (62) y Andreas Leknessund (36).

Mas, virtual campeón

En la clasificación general, Enric Mas (Movistar) logrará, a sus 31 años, su primer título en una carrera de tres semanas. Subcampeón de la Vuelta en 2018, 2021 y 2022, y tercero en 2024, el local logró proteger el liderato, el cual asumió en la octava jornada tras el retiro por caída de quien comandaba en ese momento, el esloveno Primoz Roglic. Entre los protagonistas del día estuvieron el colombiano Juan Felipe Rodríguez y su jefe de filas en el EF Education, el ecuatoriano Richard Carapaz, quien, corriendo a la ofensiva y con la ayuda del cundinamarqués, luchó hasta el final por terminar en el podio. Lea también: ¿Hacía cuánto un colombiano no lideraba la montaña de la Vuelta a España? Buitrago puso fin a la espera No obstante, el austriaco Felix Gall (Decathlon) supo defender su tercer lugar de la general ante los ataques de los compañeros sudamericanos. Mas es el virtual campeón. El podio lo integrarán el esloveno Primoz Roglic, segundo a 2.15, y Gall, tercero, a 2.44. Carapaz es cuarto, a 6.54 y el mejor colombiano clasificado es Harold Tejada (Astana), décimo, a 14.40. Rodríguez, de 22 años y en su debut en una gran vuelta, dejó ver que podrá relevar sin problemas a Carapaz como líder del EF cuando el ecuatoriano salga de la escuadra estadounidense. Este domingo, los 99,4 kilómetros en Granada pondrán punto final a una de las Vueltas más duras de los últimos años, una edición que abrió la ilusión de conquista de muchos corredores luego de la partida de Pogacar. Mas, Buitrago, Carapaz, Rodríguez, Van Aert y muchos más no olvidarán esta carrera. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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