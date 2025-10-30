¿Por qué se aplazó el duelo Chicó-América?, ¿Qué tiene que ver Millonarios con esa decisión? Acá le contamos

América de Cali ha jugado varios partidos en El Campín, ante clubes diferentes a Millonarios y Santa Fe, los habituales locales de ese escenario y eso era lo que pretendía Chicó, jugar en el principal escenario de la Capital ante los Diablos Rojos, pero no fue posible.
Eduardo Pimentel y su hijo Nicolás Pimentel, presidente y gerente de Chicó han mencionado en medios radiales que, a pesar de las diligencias que realizaron tanto en Bogotá como en otras ciudades, no ha sido posible contar con un escenario para realizar el partido.
Le puede interesar: Con golazo, Santa Fe sorprendió a Junior, Millonarios no pudo con Once Caldas y Fortaleza se aseguró; así va la Liga Beplay