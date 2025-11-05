Inspirada en el realismo mágico y en las mariposas amarillas: así es la nueva camiseta de Colombia para el Mundial 2026

En una fusión perfecta entre cultura, identidad y deporte, Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) presentaron oficialmente la nueva camiseta de la Selección Colombia que acompañará al equipo nacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Más que una prenda, la definen como una obra de arte textil que encarna el espíritu del país, un homenaje a su diversidad, su creatividad y su inquebrantable pasión por el fútbol. Inspirada en el movimiento cultural del realismo mágico, la camiseta despliega un diseño que rinde tributo a una de las imágenes más universales de la identidad colombiana: las mariposas amarillas. Símbolos eternos de transformación, esperanza y belleza, estas alas sutiles se extienden sobre el tradicional amarillo de la Selección, dando forma a una textura que se mueve con la luz, como si cada jugador, al correr, liberara un vuelo de magia sobre el campo. “Queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva. El movimiento cultural del realismo mágico es una parte esencial del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más”, declaró Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de Adidas, durante el lanzamiento. “Cada jugador que la vista y cada hincha que la lleve puesta estará representando la historia viva de Colombia”, añadió, subrayando el valor simbólico de esta nueva piel que busca unir a una nación entera detrás de sus colores.

El diseño conserva la esencia tradicional que identifica a la Selección: amarillo vibrante como color principal, acompañado por detalles azules y rojos en cuello y mangas, evocando los tonos de la bandera nacional. Las tres franjas rojas de adidas recorren los hombros, aportando un aire moderno y audaz, mientras el escudo de la FCF brilla con orgullo en el pecho, símbolo de historia, lucha y pertenencia. Pero el detalle más especial se encuentra en su textura. Las alas de mariposa, plasmadas con un relieve delicado y elegante, crean un patrón visual que cobra vida con el movimiento. En la parte posterior, el nombre “Colombia” se lee grabado en la parte alta de la espalda, como un sello de identidad que invita a llevar el país en el corazón, dentro y fuera de la cancha.