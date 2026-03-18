Así va la tabla de posiciones, Nacional sigue líder y Millonarios octavo, con dos partidos más que varios rivales

Disputados dos juegos de la fecha 12 que se desarrollará hasta este viernes, Atlético Nacional se mantiene como líder del torneo con 24 puntos y un partido menos disputado, mientras que Millonarios se metió, parcialmente, entre los ocho, al llegar a 17 puntos y con dos partidos más que varios rivales. Once Caldas, que no pudo jugar el duelo ante Bucaramanga como estaba previsto inicialmente el martes por temas de conexiones aéreas, lo hará este miércoles y es el único equipo que le puede quitar el liderato al Verde paisa, ya que de ganar llegaría a 25 unidades. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera jugarán en el Américo Montanini este miércoles a las 7:30 de la noche.

En la jornada de este día también aparecen los duelos Pasto-Chicó, a las 4:10 de la tarde, en el estadio Libertad, luego, a las 6:20 será el juego entre Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira en el Metropolitano de Techo y cerrará la jornada el compromiso entre Deportivo Cali y Santa Fe, en Palmaseca a las 8:30 de la noche. El jueves además del duelo entre DIM y Junior que cierran la jornada a las 8:30 de la noche, desde el Atanasio Girardot, se tendrán los juegos de Alianza-Jaguares, a las 4:10 de la tarde, en el Armando Maestre y el Deportes Tolima tendrá la visita de Fortaleza, en el Manuel Murillo Toro desde las 6:20 de la tarde. Los dirigidos por Alejandro Restrepo vienen de ganar como visitantes ante Jaguares.