“Un Mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA”, aseguró el paraguayo Domínguez, quien llegó a la presidencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol en 2016.

El dirigente de 51 años de edad agradeció a la vez al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, al presidente de la Uefa, Aleksander Čeferin, al de la Confederación Africana, el sudafricano Patrice Tlhopane, y al consejo de Fifa por hacer posible el deseo de que Suramérica albergara estos partidos, pero dejó entrever que el campeonato tendrá varias sedes durante su celebración.

Que después fueron confirmadas por la Fifa poco después, tras un acuerdo de las confederaciones europea, africana y sudamericana de fútbol para una candidatura única al Mundial-2030, presentada por Marruecos, España y Portugal, con tres partidos en Sudamérica para celebrar el centenario de la primera edición del Mundial, celebrado en Uruguay en 1930.

“España, Portugal y Marruecos asumen las exigencias y la ambición de preparar el mejor dossier de candidatura jamás realizado”, dice un comunicado conjunto de las federaciones española, portuguesa y marroquí.

“Agradezco que se hizo esto posible, en unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo. Que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países. Un hecho histórico”, señaló Domínguez en una conferencia de prensa que encabezó en la sede de Conmebol en Asunción (Paraguay), al lado de los presidentes de las federaciones involucradas Claudio Tapia (Argentina), Robert Harrison (Paraguay) e Ignacio Alonso (Uruguay).