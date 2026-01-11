Exjugadores vuelven al Babyfútbol para compartir su experiencia con las nuevas generaciones

Sus carreras deportivas arrancaron en el Babyfútbol y aunque sus dirigidos no los vieron jugar en vivo, saben que los chicos recurren a la tecnología para conocer un poco de cómo jugaban ellos, que ahora actúan como sus entrenadores. Jhon Wílmar Pérez, Samuel Vanegas, Ricardo Calle y César Valoyes reconocen que la fiesta del Babyfútbol es algo que año tras año viven, y no se la pierden porque además de volver a esos recuerdos de cuando fueron niños, les sirve para seguir apreciando el impresionante talento que tiene Colombia en el fútbol. Pérez, próximo a cumplir 56 años, pasó por clubes como DIM, América, Cali y el Columbus Crew en Estados Unidos, e hizo parte de Selección Colombia. Hoy disfruta al máximo estar en la cancha Marte Uno con las futuras joyas del balompié nacional y con sus pupilos de Estados Unidos.

A Pelusa no le gusta la presión que les quieren transmitir a los niños que juegan este torneo, y quisiera que se centraran más en disfrutar, en compartir y en gozarse este evento. Pero es consciente que, con el paso de los años, el nivel es cada vez más exigente y este mini mundialito se vive al máximo dentro y fuera de la cancha. “Esta experiencia es muy positiva, me enriquece mucho para mi carrera en mi nuevo rol. Me parece que todo lo que rodea al equipo de Estados Unidos es muy positivo, unos niños con otra cultura, otras costumbres, otra ideología, pero con las mismas ganas de brillar, de jugar, de disputar su mundialito. Aunque quisiera que los trataran más como niños y no de una manera tan competitiva, sé que ellos están llevándose algo que estará en su mente y sus recuerdos para toda la vida”.

En medio de la competencia, Pelusa reflexiona: “Siento que los adultos somos los que estamos exigiendo demasiado a los niños. Los padres de familia, los entrenadores, los directivos de los clubes queremos que ganen, y no los estamos dejando disfrutar como debería ser”. Y complementa: “yo lo viví como profesional, perder un título en el último segundo o ganarlo, perder partidos importantes, todo hace parte del proceso. Este evento es muy especial, acá los niños se encuentran por primera vez con cosas que los maravillan: los medios de comunicaciones para dar sus primeras entrevistas, saludar o tener la oportunidad de encontrarse con figuras del fútbol, charlas en el camerino, visitas de referentes, son cosas que los marca y que son bonitas”. Jhon Wílmar, quien lleva varios años dedicado a la formación de nuevos valores, resalta el talento, las condiciones y la disciplina que tienen estos chicos a pesar de su corta edad. “Acabamos de ver un gol de rabona y eso es algo que no solo emociona al niño que lo marca, a sus entrenadores y padres, sino al público que valora y disfruta con tanto talento que llega desde todas partes del país y del extranjero”. Mientras dan consejos en el camerino, instrucciones en la cancha y sirven de consuelo o hasta de sicólogos para recuperar a los niños cuando pierden, estos exjugadores vuelven a revivir el Babyfútbol, cuando dieron sus primeros pasos en el mundo del balón, el que les dio todo lo que tienen y los llevó tan lejos como soñaron.

“Siempre vengo al Babyfútbol, este es un ambiente que me apasiona, en el que uno se encuentra con excompañeros y puede disfrutar de las nuevas joyas, esos talentos que seguro a futuro van a llegar al fútbol profesional”, comentó Valoyes, quien asesora a los jugadores de México. Con el paso de los días, y mientras se van definiendo los finalistas, la cancha Marte 1 seguirá siendo ese espacio en el que muchos exjugadores profesionales se citan para gozar con equipos femeninos y masculinos que buscan la gloria. Junto a Pelusa, Vanegas, Valoyes y Calle, se ha podido apreciar también a referentes como Juan Pablo Ángel, Mauricio Molina, Juan Fernando Caicedo, Andrés Cadavid, Steven Vélez, Tressor Moreno, Ángelo Rodríguez, quienes por diferentes motivos han visitado la Marte 1 en la edición de 2026.