“Esto debe cambiar”: insultos, orines en bolsas y un hincha de Bucaramanga muerto dejó el clásico del oriente en la Liga

Los clásicos regionales, en el fútbol colombiano, son partidos especiales. No solo se juega por el resultado. También hay algo más: un asunto de cultura, identidad. Por eso las pulsaciones altas de los aficionados. Ese es el motivo por el cual tratan de hacerle sentir al rival que es visitante, cuando visita su estadio.
Uno de los partidos más representativos del país es el “clásico del oriente”, en el que se enfrentan Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga. Los equipos de los santanderes tienen hinchadas fieles. Además, los clubes son un asunto que da sentido de pertenencia a los habitantes de las capitales de Norte de Santander y Santander, que además son reconocidos en el país por tener un carácter particular: son lo que son.