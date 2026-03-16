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Arrancó la ruta directa Medellín–Bucaramanga de Wingo con tres frecuencias semanales

Wingo inauguró ruta directa Medellín–Bucaramanga con tres vuelos semanales desde $105.000, reforzando la conectividad regional y el crecimiento de la aerolínea.

  • Con la conexión Medellín–Bucaramanga, Wingo busca consolidar ese modelo de operación y seguir ampliando su red doméstica. FOTO: Cortesía Wingo.
    Con la conexión Medellín–Bucaramanga, Wingo busca consolidar ese modelo de operación y seguir ampliando su red doméstica. FOTO: Cortesía Wingo.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La aerolínea de bajo costo Wingo inauguró este lunes oficialmente su nueva ruta directa entre Medellín y Bucaramanga, una apuesta con la que busca fortalecer la conectividad regional en Colombia y ampliar las alternativas de viaje entre estas dos ciudades para el turismo, los negocios y el comercio.

La nueva conexión aérea comenzó operaciones hoy lunes 16 de marzo de 2026 y contará con tres frecuencias semanales, programadas los lunes, miércoles y viernes.

Con esta apertura, la aerolínea continúa con su plan de expansión doméstica, que busca responder a una demanda creciente de rutas directas entre regiones del país sin necesidad de pasar por Bogotá, el principal hub aéreo nacional.

Siga leyendo: Wingo estrenó ruta Medellín–Caracas y fortalece la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela

Tres vuelos semanales y tarifas desde $105.000 por trayecto

Así las cosas, la ruta Medellín–Bucaramanga operará con tres frecuencias semanales, una programación pensada para facilitar los desplazamientos por turismo, viajes corporativos, visitas familiares y negocios entre Antioquia y Santander.

Los tiquetes ya se encuentran disponibles para la venta a través de la página oficial de la aerolínea, con tarifas desde $105.000 por trayecto, incluyendo tasas e impuestos.

La nueva conexión busca convertirse en una alternativa competitiva dentro del mercado aéreo regional, especialmente en un contexto en el que los viajeros buscan rutas directas y precios accesibles.

La inauguración oficial de la ruta se realizó este lunes en el Aeropuerto Internacional José María Córdova.
La inauguración oficial de la ruta se realizó este lunes en el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

La inauguración oficial de la ruta se realizó este lunes en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, la principal terminal aérea que sirve a Medellín y al área metropolitana del Valle de Aburrá.

El evento contó con la participación de directivos de la aerolínea y autoridades aeroportuarias, entre ellas el gerente del aeropuerto, Javier Benítez.

Durante la presentación se destacó que la nueva ruta permitirá acercar de forma directa a dos ciudades con fuertes vínculos comerciales, empresariales y turísticos.

Wingo busca ampliar las opciones de viaje desde Medellín

Simón Maya, director de Mercadeo y Experiencia al Viajero de Wingo, señaló que la nueva ruta representa un paso más en la estrategia de crecimiento de la compañía.

En Wingo nos alegra sumar hoy a Bucaramanga a nuestra red de destinos desde Medellín, una ciudad clave dentro de nuestra operación y desde donde seguimos ampliando las opciones de viaje para más colombianos”, afirmó.

La apertura de la ruta también confirma el papel cada vez más relevante de Medellín dentro de la red de operaciones de la aerolínea. Actualmente, la capital antioqueña representa la segunda operación más importante de Wingo.

Desde Medellín, la compañía conecta a sus pasajeros con más de 13 destinos en Colombia, el Caribe y Centroamérica. Solo en 2025, Wingo movilizó desde Medellín a cerca de 1,2 millones de viajeros.

Puede leer más: Wingo mantiene vuelos directos entre Colombia y Cuba, pese a crisis de combustible: aquí los detalles

Javier Benítez, gerente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, destacó el impacto positivo que tendrá la nueva ruta en la movilidad y en la economía regional.

La entrada en operación de esta nueva ruta directa entre Medellín y Bucaramanga continúa fortaleciendo la conectividad del aeropuerto con destinos estratégicos para el país”, afirmó.

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