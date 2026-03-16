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Fotos | ¡Totazo duro! Así quedó la camioneta a nombre de Dímelo Jara que habría atropellado a ciclista en la Av. Regional

Una camioneta Hummer a nombre del mánager de Blessd se vio involucrada en un presunto atropellamiento a un ciclista que le produjo varias lesiones.

  • Camioneta de Santiago Jaramillo, mánager de Blessd, estuvo implicada en atropellamiento de ciclista. Fotos: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO y redes sociales
    Camioneta de Santiago Jaramillo, mánager de Blessd, estuvo implicada en atropellamiento de ciclista. Fotos: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO y redes sociales
  • Así quedó la camioneta detenida a la altura de La Macarena. Foto: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO
    Así quedó la camioneta detenida a la altura de La Macarena. Foto: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO
  • Así quedó la camioneta detenida a la altura de La Macarena. Foto: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO
    Así quedó la camioneta detenida a la altura de La Macarena. Foto: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO
  • Así estaba el interior de la camioneta detenida a la altura de La Macarena. Foto: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO
    Así estaba el interior de la camioneta detenida a la altura de La Macarena. Foto: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Un siniestro vial ocurrido a la altura de Fucot en la avenida Regional, en Medellín, tuvo como protagonistas a un ciclista y a una persona que iba a bordo de una camioneta que estaba a nombre de Santiago Jaramillo, conocido en la industria musical como Dímelo Jara.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo y, de acuerdo con el reporte de las autoridades, quien conducía la camioneta registró grado 1 de embriaguez luego de que se le practicara la prueba de alcoholemia.

Lea también: Camioneta de Dímelo Jara, mánager de Blessd, habría atropellado a ciclista en la Regional

El vehículo, que fue detectado por las cámaras operadas por agentes desde el Centro de Control de Tránsito, fue detenido a la altura del centro de espectáculos La Macarena, allí agentes de la Policía y Tránsito realizaron el respectivo trámite.

Así quedó la camioneta detenida a la altura de La Macarena. Foto: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO
Así quedó la camioneta detenida a la altura de La Macarena. Foto: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO

La camioneta a la cual se le hizo seguimiento debido a que el conductor se habría dado a la fuga luego de haber atropellado al deportista, tenía muestras del impacto en la parte delantera sobre una de sus luces.

Así quedó la camioneta detenida a la altura de La Macarena. Foto: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO
Así quedó la camioneta detenida a la altura de La Macarena. Foto: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO

Aunque los documentos indican que el vehículo está a nombre de Santiago Jaramillo, mánager de Stiven Mesa Londoño, conocido con el nombre artístico de Blessd, el joven empresario publicó un video en sus redes sociales en horas de la tarde del domingo negando estar implicado en el siniestro.

“Está sucediendo algo que es totalmente falso, es que me están culpando de un supuesto accidente automovilístico en que he atropellado a un ciclista”, expresó Jaramillo en una historia en Instagram.

El empresario, dueño de Dímelo Jara Company, argumentó que el día domingo él se encontraba dormido a la hora en la que sucedieron los hechos y que fue cuando se despertó que se entero de lo que había pasado. “Empiezo a responder a cada uno de los escándalos de los que me hablan, y entro a las redes y veo esos recados por todos lados”, explicó.

Así estaba el interior de la camioneta detenida a la altura de La Macarena. Foto: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO
Así estaba el interior de la camioneta detenida a la altura de La Macarena. Foto: Cortesía suministrada a EL COLOMBIANO

El ciclista terminó con múltiples lesiones en la cadera, rostro y extremidades superiores e inferiores. Por el momento, las autoridades siguen verificando las condiciones en las que ocurrieron los hechos para revisar posibles medidas judiciales o administrativas pertinentes al caso.

Siga leyendo: Peligro al volante: más de 400 accidentes con conductores ebrios en Medellín dejaron 13 muertos en las vías

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