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Millonarios y Nacional: duelo para cerrar la herida de la Sudamericana que quedó en el verde. ¿Dónde verlo y a qué hora?

Azules y verdes se enfrentan con el antecedente reciente de la dolorosa eliminación del Verde en la Copa Sudamericana. El partido, clave para ambos equipos en Liga, se jugará en El Campín y promete un duelo intenso.

  • En la imagen aparecen Alfredo Morelos y Andrés Román, de Nacional, y Andrés Yinás, de Millonarios. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    En la imagen aparecen Alfredo Morelos y Andrés Román, de Nacional, y Andrés Yinás, de Millonarios. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán nuevamente en un clásico cargado de historia y emociones, esta vez por la Liga BetPlay, este martes desde las 8:30 p.m. con transmisión de Win Sports+. Además, llega con el antecedente reciente que aún duele en la hinchada verdolaga: la eliminación de la Copa Sudamericana tras perder 3-1 ante el equipo azul, resultado que frustró el principal objetivo del semestre y generó indignación entre los seguidores del campeón colombiano.

El partido se jugará en el estadio El Campín, donde Atlético Nacional buscará desquitarse y mantener su liderazgo en la tabla. Actualmente, el equipo verdolaga llega como líder con 24 puntos y un partido menos, mientras que Millonarios suma 14 unidades y necesita una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

El antecedente más reciente en Bogotá entre ambos equipos data del 5 de junio de 2025, en los cuadrangulares semifinales, cuando empataron 0-0. Ahora, con el estadio lleno y la rivalidad intacta, se espera un clásico intenso y vibrante.

Más allá de la rivalidad, Millonarios llega con la necesidad de sumar los tres puntos para mantenerse en la lucha por la clasificación. Este escenario hace que el duelo tenga un peso estratégico y emocional para ambos conjuntos.

Precauciones en las tribunas

Las autoridades deberán estar atentas para evitar situaciones que se han repetido en otros estadios del país, donde algunos aficionados han intentado identificar y expulsar a hinchas rivales que asisten camuflados. Estos hechos, que en ocasiones derivan en agresiones, se han presentado en ciudades como Ibagué durante la final de 2022 y más recientemente el 4 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot, durante un partido de la Copa Sudamericana.

Historial reciente en El Campín

Desde la última derrota de Nacional en El Campín el 29 de noviembre de 2024 (2-1), el verdolaga ha sumado dos empates sin goles. El último triunfo de Atlético Nacional sobre Millonarios en su estadio se remonta al 24 de julio de 2024, también por 2-1.

Entre los verdolagas, destacan jugadores que han tenido paso por Millonarios, como Andrés Román, ahora referente en el equipo antioqueño, quien se espera que alce su nivel para este compromiso.

Por su parte, Chicho Arango aún no está habilitado para jugar tras la conmoción que sufrió frente a Águilas Doradas, por lo que su presencia queda descartada para este clásico.

Con un clásico que combina rivalidad histórica, necesidad de puntos y un ambiente cargado de emociones tras la eliminación internacional, Atlético Nacional y Millonarios prometen regalar un partido intenso, donde cada detalle dentro y fuera de la cancha será decisivo para el resultado y para la satisfacción de sus hinchadas.

Ficha técnica

Evento: Fecha 12 Liga BetPlay-1

Estadio: El Campín

Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)

Hora: 8:30 p.m.

Televisión: Win Sports +

Probables formaciones

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras.

Técnico: Fabián Bustos.

Nacional: David Ospina; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos.

Técnico: Diego Arias.

Liga Betplay

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