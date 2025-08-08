Nacional goleó 3-0 a Alianza y afinó la puntería antes del reto frente a Sao Paulo; vea las anotaciones

En una tarde de inspiración y contundencia en el Polideportivo Sur de Envigado, Atlético Nacional superó 3-0 a Alianza por la fecha 6 de la Liga BetPlay II, un resultado que no solo le dio tres puntos importantes, sino también un impulso anímico clave para encarar el crucial duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Sao Paulo.

Javier Gandolfi sorprendió de entrada con un once inicial que incluyó varias novedades, entre ellas los refuerzos que llegaron para este semestre. César Haydar, Juan Bauzá, Marlos Moreno y Facundo Batista fueron titulares, y sería precisamente el delantero uruguayo quien abriría el marcador y, de paso, se estrenaría como goleador con la camiseta verde.

A los 10 minutos, tras una jugada colectiva en la que Bauzá punteó el balón dentro del área, Batista definió con precisión para el 1-0.

Mientras la tribuna celebraba, en la cancha destacaba otro nombre: Jorman Campuzano. En su partido número 100 con Nacional, el volante fue el eje del equipo, recuperando y distribuyendo con criterio, demostrando por qué es uno de los pilares en el esquema de Gandolfi.

El segundo gol llegaría en la segunda parte, ya con algunas variantes en el terreno. Juan Manuel Zapata, recién ingresado, sacó un remate potente desde fuera del área que se coló en el arco de Alianza, un verdadero golazo que desató la euforia en Envigado. La cuenta la cerró Andrés Sarmiento, que aprovechó su velocidad y precisión para sentenciar el 3-0 definitivo.

En las tribunas, la hinchada verdolaga no dejó de alentar, consciente de que el equipo empieza a mostrar una versión más sólida y fluida en el juego. Con dos victorias consecutivas por idéntico marcador —3-0 ante Cúcuta y ahora ante Alianza—, Nacional llega al choque contra Sao Paulo con “aire en la camiseta”, decidido a trasladar este buen momento local al escenario internacional, que es su principal objetivo este semestre.

Así que el martes, desde las 7:30 p. m., con un Atanasio colmado de sus hinchas, saldrá por una ventaja importante que le permita ir con tranquilidad a la vuelta en el estadio Morumbí y allí sellar su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Reviva aquí el minuto a minuto de este partido: