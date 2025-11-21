x

Nacional tiene de hijo al América: suma 8 partidos sin perder ante los escarlatas

Atlético Nacional atraviesa una racha dominante sobre América: 8 partidos, 5 victorias y 3 empates. ¿Desde cuándo no pierde Nacional y qué claves explican esta superioridad? Analizamos la estadística que marca la tendencia del clásico colombiano antes del próximo gran duelo.

  • Alfredo Morelos ha sido de los hombres más destacados en los últimos duelos con América. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Alfredo Morelos ha sido de los hombres más destacados en los últimos duelos con América. FOTO: Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 11 horas
bookmark

No es habitual que un clásico del fútbol colombiano, cargado de historia, heridas, finales y rivalidad pura, tenga una tendencia tan marcada hacia un solo lado. Pero en los últimos meses, Atlético Nacional ha convertido el duelo ante América de Cali en una especie de terreno familiar, un escenario donde casi siempre sale victorioso o, al menos, indemne. La superioridad reciente del conjunto antioqueño sobre uno de sus rivales más tradicionales no solo es llamativa: es estadísticamente contundente.

Le puede interesar: Nacional picó en punta en el “grupo de la muerte” de los cuadrangulares: venció al América con golazo de Mateus Uribe

Todo comenzó el 28 de enero de 2024, cuando el América goleó 4-1 a Nacional en un golpe seco y ruidoso. Sin embargo, como si esa caída hubiera tocado una fibra profunda dentro del vestuario, Nacional reaccionó de manera inmediata y feroz. Desde aquel día, no volvió a perder contra el cuadro escarlata.

La remontada emocional y futbolística se ha traducido en una racha de ocho partidos consecutivos sin derrota frente al América, con un balance que habla por sí solo: cinco victorias y tres empates, además de una productividad ofensiva que refleja dominio territorial, mental y táctico. En ese lapso, Nacional marcó 14 goles y apenas recibió uno seis.

Entre los episodios más simbólicos de esta racha está la goleada 4-1 que Nacional le devolvió al América en la ida de la semifinal de la Copa BetPlay, una especie de espejo invertido del golpe sufrido en enero. Aquella noche, más que un resultado, fue una declaración: este clásico estaba atravesando un giro inesperado.

Y ahora se avecina un nuevo capítulo. El próximo enfrentamiento entre ambos será en la fecha 6 de los cuadrangulares, un partido que seguramente tendrá más que tres puntos en juego. Para Nacional, significará la posibilidad de extender una racha que se ha convertido en una de las más llamativas del fútbol colombiano reciente. Para América, la oportunidad —y la urgencia— de romper un dominio que no es solo estadístico, sino emocional.

En un torneo donde cada detalle influye y cada partido define, el clásico volverá a ser un termómetro de grandeza. Y Nacional, que ha aprendido a hacer del América un rival manejable, buscará demostrar que su momento no es casualidad, sino consecuencia.

Siga leyendo: Nacional inicia los cuadrangulares ante América sin triunfalismo: ¿debe repetir nómina? ¿A qué horas y dónde verlo?

Preguntas frecuentes sobre la nota:

¿Cuántos partidos lleva Nacional sin perder contra el América de Cali?
Atlético Nacional acumula una racha de ocho partidos consecutivos invicto frente al América de Cali. El balance de esta racha es de cinco victorias y tres empates desde enero de 2024.
¿Cuál fue el último partido que América le ganó al Nacional?
El último triunfo del América sobre Nacional fue el 28 de enero de 2024, cuando el equipo escarlata goleó 4-1. Desde esa fecha, el equipo antioqueño se ha mantenido invicto.
¿Cuándo es el próximo partido entre Nacional y América de Cali?
El próximo enfrentamiento entre estos dos clásicos rivales será en el marco de la fecha 6 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, un partido clave con más que solo tres puntos en juego.

