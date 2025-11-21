Otra arista del caso Aguas Vivas complica al exalcalde Quintero: Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario junto con 5 exaltos funcionarios de su administración

La Procuraduría General de la Nación acaba de llamar a juicio al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a otros cinco funcionarios de su administración por las presuntas irregularidades que se cometieron en la expedición de una norma que habría terminado valorizando el predio Aguas Vivas.
La decisión de la Procuraduría Tercera Delegada para la contratación de formular pliego de cargos, afecta igualmente a Jasbleidy Pirazán, quien se desempeñó como directora de Planeación en el periodo anterior; lo mismo que a los exsecretarios Mauricio Valencia (Desarrollo Económico), Juan David Agudelo (Educación), Rivier Hernando Gómez (Innovación Digital) y Fabio Andrés García (secretario General).