Nacional picó en punta en el “grupo de la muerte” de los cuadrangulares: venció al América con golazo de Mateus Uribe

La solución a los problemas de Nacional en el partido contra América, con el que inició su camino en los cuadrangulares, llegó desde el banco de suplentes. Aunque Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo hicieron un buen encuentro, su presencia en el mediocampo enredaba a los verdes para superar el bloque compacto de los caleños.

Sin embargo, los volantes de América estaban concentrados en el centro de la cancha. En las bandas había más espacio. Eso lo leyó Diego Arias. Por eso envió a la cancha a Marlos Moreno, en reemplazo de Cardona.

Moreno es uno de los mejores hombres en los mano a mano que tiene el cuadro verde. Junto a Marino Hinestroza son “las culebritas” de este Nacional. Quedó en evidencia cuando, al minuto 73 del partido metió un centro al área, después de haber controlado la pelota y encarado a un rival, que terminó con un golazo de cabeza de Mateus Uribe.

Uribe, quien parece reencontró el nivel que lo llevó, hace varios años, al fútbol europeo, ha vuelto a ingresar desde afuera al área como lo hacía antes. Por eso, suma cuatro goles en el segundo semestre del 2025 con Nacional.

El tanto con el que el elenco antioqueño venció 1-0 al América fue el segundo que marcó en el Clausura. El anterior se lo anotó al Deportivo Cali el 14 de octubre pasado, en el juego de la fecha 15.

El tanto de Uribe puso al Rey de Copas en el primer puesto de la parte alta de la tabla de posiciones del Grupo B de los cuadrangulares. Los antioqueños suman -igual que Junior que venció al Medellín- tres puntos.

Ambos, además, hicieron un gol en sus primeros duelos. Sin embargo, la victoria contra América no puede ocultar que, si quieren ser campeones, los verdes deben mejorar aspectos como la definición de sus delanteros; mientras que necesitan reducir las distracciones en defensa para que no dejen espacios como los que dieron contra los vallecaucanos, que no lograron concretar.

El próximo partido de Nacional será el domingo 23 de noviembre contra el DIM, por la segunda fecha de los cuadrangulares. Por el contexto en que se da, el clásico paisa que empezará a las 5:45 p.m., promete emociones altas.

Así fue el minuto a minuto del partido: