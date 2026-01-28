Los dos equipos que armaría Nacional con la llegada de Chicho Arango y que apuntan a ganarlo todo

La incorporación de Cristian “Chicho” Arango a Atlético Nacional no solo sacude el mercado de fichajes, sino que eleva de manera inmediata el techo competitivo del club antioqueño para la temporada 2026. Con su arribo, el verde queda en capacidad de armar dos equipos altamente competitivos, una ventaja clave para afrontar un calendario cargado y ambicioso. Para Arango no será un territorio desconocido compartir ataque con Alfredo Morelos. Ambos ya coincidieron y se entendieron a la perfección en la Selección Colombia que conquistó el torneo de fútbol de los Juegos Bolivarianos de 2013, antecedente que ilusiona a la hinchada con una sociedad ofensiva de alto nivel desde el primer día.

Un técnico con variantes probadas El entrenador Diego Arias ya ha utilizado con éxito la fórmula del doble 9, por lo que no sería extraño ver a Nacional plantarse con un 1-4-4-2 que explote la potencia y el olfato goleador de Arango y Morelos. No obstante, el esquema que más suele emplear el técnico es el 1-4-3-3, sistema que también encaja con la riqueza de nombres que hoy tiene el plantel. Dos nóminas, un mismo nivel competitivo Con las piezas disponibles, Nacional podría presentar una primera alineación de peso y experiencia: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento; Chicho Arango y Alfredo Morelos. Paralelamente, una segunda nómina no desentona en absoluto y ofrece soluciones de calidad para la rotación: Harlen Castillo; Cristian Uribe, Juan José Arias, César Haydar, Samuel Velásquez; Elkin Rivero, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona; Marlos Moreno, Eduard Bello y Dairon Asprilla.

Un Nacional armado para pelearlo todo La conclusión es clara: la llegada de Chicho Arango le da a Nacional más herramientas, más variantes y más jerarquía. Con dos equipos competitivos, el club queda mejor preparado para cumplir los grandes objetivos de la temporada: ganar la Liga, pelear con fuerza la Copa Sudamericana y defender el título de la Copa BetPlay.