¿Quién es Harold Tejada?, ganador de la sexta etapa de la París-Niza, acá le contamos

El ciclista Harold Tejada, ganador de la sexta etapa de la tradicional París Niza, nació en Pitalito, Huila, el segundo municipio más poblado de ese departamento, después de Neiva, la capital y es llamado como la Estrella vial del sur de Colombia por la comunicación con departamentos como Cauca, Caquetá y Putumayo.
El café que se produce en esa región es calificada por especialistas como uno de los mejores del país y además es el mayor productor del grano en la actualidad.
En contexto: El colombiano Harold Tejada ganó la sexta etapa de la París-Niza