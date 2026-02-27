La fórmula que puede utilizar Diego Arias para que Morelos y Chicho no se roben protagonismo en Nacional

La llegada de Cristian Arango a Atlético Nacional representó la inversión más importante del club para este semestre, una apuesta fuerte de la dirigencia por reforzar el frente de ataque con un delantero de trayectoria internacional, olfato goleador comprobado y pasado exitoso en el fútbol colombiano. Por esa razón, a simple vista no parecería lógico que el “Chicho” tenga un rol secundario dentro del equipo. Sin embargo, el extraordinario momento de Alfredo Morelos ha generado un dilema deportivo para el entrenador Diego Arias, quien debe decidir cómo administrar a dos de los atacantes más determinantes del país.

Morelos, el goleador imparable

El presente de Morelos es difícil de ignorar. El delantero atraviesa una racha espectacular, liderando la tabla de goleadores de la liga con seis anotaciones en apenas cinco partidos. Su potencia física, agresividad en el área y capacidad para definir con ambas piernas lo han convertido en el referente ofensivo indiscutible del equipo en este inicio de temporada.

Más allá de los números, su influencia en el juego es evidente: fija a los defensores, genera espacios para los extremos y aporta presión alta sin balón. En términos de forma actual, hoy parte con ventaja para ocupar el puesto de “9” titular.

Chicho Arango, versatilidad y jerarquía

La situación de Arango es distinta, pero igualmente prometedora. Su fichaje no solo responde a una necesidad deportiva sino también a un golpe de autoridad institucional. Proveniente del fútbol estadounidense —donde jugó en el San Jose Earthquakes de la Major League Soccer— el atacante demostró que puede desempeñarse en múltiples posiciones del frente ofensivo.

En su último equipo actuó como delantero centro, extremo derecho e incluso extremo izquierdo, mostrando movilidad, inteligencia táctica y capacidad para asociarse. Además, ya dejó su huella en Medellín con un gol en su debut en el estadio Estadio Atanasio Girardot, lo que elevó la expectativa de la hinchada verdolaga.

¿Juntos desde el inicio? La fórmula como local

Cuando Nacional juega en casa, donde suele asumir el protagonismo y dominar la posesión, la opción más atractiva es alinear a ambos delanteros. Existen dos variantes principales:

1. Arango como extremo o segundo delantero

Aprovechar su movilidad para partir desde una banda o desde atrás de Morelos permitiría mantener al goleador como referencia fija sin sacrificar creatividad.

2. Doble nueve

Otra alternativa es utilizar dos delanteros centro. Ambos poseen olfato goleador, juego aéreo y presencia física, lo que podría someter a cualquier defensa rival en el área.

Esta segunda opción sería especialmente útil ante equipos que se repliegan en el Atanasio, donde Nacional necesita volumen ofensivo y múltiples finalizadores.

La estrategia como visitante

Fuera de casa el panorama cambia. En contextos más cerrados y de transición rápida, Arias ya mostró una idea clara en el partido disputado en Bogotá ante Independiente Santa Fe: iniciar con Morelos como punta único y utilizar a Arango como revulsivo en la segunda mitad.

Este planteamiento ofrece ventajas tácticas importantes:

Mantiene solidez en el bloque inicial

Permite explotar espacios con un delantero fresco en el complemento

Añade capacidad de definición cuando el rival está desgastado.