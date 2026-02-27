La fórmula que puede utilizar Diego Arias para que Morelos y Chicho no se roben protagonismo en Nacional

La llegada de Cristian Arango a Atlético Nacional representó la inversión más importante del club para este semestre, una apuesta fuerte de la dirigencia por reforzar el frente de ataque con un delantero de trayectoria internacional, olfato goleador comprobado y pasado exitoso en el fútbol colombiano. Por esa razón, a simple vista no parecería lógico que el “Chicho” tenga un rol secundario dentro del equipo. Sin embargo, el extraordinario momento de Alfredo Morelos ha generado un dilema deportivo para el entrenador Diego Arias, quien debe decidir cómo administrar a dos de los atacantes más determinantes del país.
