Convocados de Atlético Nacional para el Clásico Paisa 345: vuelven Ospina y Tesillo

Atlético Nacional se puso al día con el calendario liguero el pasado lunes 6 de abril cuando le ganó 2-1 a Jaguares de Córdoba con goles de Andrés Sarmiento y el venezolano Eduar Bello; este partido estuvo marcado por el debut en el arco de Nacional de Kevin Cataño.

Este sábado 11 de abril, el Rey de Copas juega contra Deportivo Independiente Medellín en el clásico número 345 de la historia. Los dos equipos tienen realidades distintas: mientras Nacional ya está clasificado en liga, el Rojo concentra sus fuerzas en dos frentes, Liga y Copa Libertadores, encontrándose en una situación crítica en el torneo local.

La expectativa del encuentro se centra en tres cosas principalmente: la obligación de conseguir la victoria por parte de Medellín, la necesidad de Nacional de mostrar un juego más elaborado y el comportamiento de las hinchadas en el Atanasio Girardot y sus alrededores; también se centran los ojos en el árbitro, Wilmar Roldán.

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Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, ha sido fuertemente criticado por un sector de la parcialidad Verdolaga, principalmente por el estilo de juego y las derrotas ante Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana y en Liga Betplay.

Nacional dio a conocer los jugadores escogidos por el entrenador risaraldense para este compromiso ante el DIM. Destaca la vuelta a la convocatoria de David Ospina y William Tesillo. Hay dos bajas por lesión, que son César Haydar y Juan Manuel Zapata, que se encuentran en readaptación; Juan Bauza y Matías Lozano y Kevin Cataño no están por decisión técnica.