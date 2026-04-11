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Convocados de Atlético Nacional para el Clásico Paisa 345: vuelven Ospina y Tesillo

El Verde dio a conocer los jugadores que concentran para una nueva edición del Clásico Paisa contra el DIM. Conozca los convocados por Diego Arias

  • Atlético Nacional ganó el último duelo entre ambos el 17 de diciembre de 2025 por 1-0 en la final de la Copa Betplay. FOTO: X ATLÉTICO NACIONAL
    Atlético Nacional ganó el último duelo entre ambos el 17 de diciembre de 2025 por 1-0 en la final de la Copa Betplay. FOTO: X ATLÉTICO NACIONAL
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Atlético Nacional se puso al día con el calendario liguero el pasado lunes 6 de abril cuando le ganó 2-1 a Jaguares de Córdoba con goles de Andrés Sarmiento y el venezolano Eduar Bello; este partido estuvo marcado por el debut en el arco de Nacional de Kevin Cataño.

Este sábado 11 de abril, el Rey de Copas juega contra Deportivo Independiente Medellín en el clásico número 345 de la historia. Los dos equipos tienen realidades distintas: mientras Nacional ya está clasificado en liga, el Rojo concentra sus fuerzas en dos frentes, Liga y Copa Libertadores, encontrándose en una situación crítica en el torneo local.

La expectativa del encuentro se centra en tres cosas principalmente: la obligación de conseguir la victoria por parte de Medellín, la necesidad de Nacional de mostrar un juego más elaborado y el comportamiento de las hinchadas en el Atanasio Girardot y sus alrededores; también se centran los ojos en el árbitro, Wilmar Roldán.

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Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, ha sido fuertemente criticado por un sector de la parcialidad Verdolaga, principalmente por el estilo de juego y las derrotas ante Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana y en Liga Betplay.

Nacional dio a conocer los jugadores escogidos por el entrenador risaraldense para este compromiso ante el DIM. Destaca la vuelta a la convocatoria de David Ospina y William Tesillo. Hay dos bajas por lesión, que son César Haydar y Juan Manuel Zapata, que se encuentran en readaptación; Juan Bauza y Matías Lozano y Kevin Cataño no están por decisión técnica.

La tarea es convencer

Más que conseguir el resultado (que es lo que mide la eficacia en el fútbol), Nacional debe mostrar un juego más fluido y acorde al paladar del hincha verdolaga. Es cierto que los dirigidos por Diego Arias lideran el campeonato local, pero el club queda en deuda en las grandes citas como los cuadrangulares de la liga 2025-2 o la fase previa de Sudamericana.

El pasado lunes 6 de abril se notó el descontento de la fanaticada verde. Contra Jaguares fue la asistencia de público más baja (18.508) desde que asumió la directiva encabezada por el presidente Sebastián Arango Botero a mitad del 2024.

Alfredo “El Búfalo” Morelos, goleador del equipo, habló sobre esto: “hay que seguir trabajando, somos un grupo que lo hace de la mejor manera. Nunca queremos hacer las cosas mal, hay confianza total en el grupo”, mencionó.

Por otro lado, el Deportivo Independiente Medellín llega con la soga al cuello y casi sin margen de error. Con 17 puntos se encuentra en la casilla 14 a 5 puntos del octavo, que es Águilas Doradas.

Posibles nóminas titulares

Nacional: Ospina (arquero)- Román, Parra, Tesillo, Casco (defensa)- Campuzano, Uribe, Rengifo (volantes)- Sarmiento, Arango y Morelos (delanteros).

DIM: Chaux (arquero)- Chaverra, Ortíz, Londoño (centrales)- Fabra, Palacios (carrileros)- Perlaza, Serna, Cataño (mediocampistas)- Chaverray Fydriszewski (delanteros).

Un apasionante duelo se vivirá en la noche de este sábado 11 de abril. Dos equipos obligados a ganar y brindar un buen espectáculo. El historial entre Verdes y Rojos está así:

- 344 partidos

- 137 triunfos de Nacional

- 110 empates

- 97 victorias del DIM

Con arbitraje de Wilmar Roldán, quien dará el pitazo inicial a las 8:20 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, se dará inicio al clásico número 345; transmite Win Sports+.

Lea también: DIM vs. Nacional se jugará con las dos hinchadas: ¿apuesta acertada o decisión arriesgada?

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