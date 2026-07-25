Luto en el fútbol colombiano: falleció Adelmo “Achito” Vivas, mundialista con la Tricolor en Chile 1962

Nacido en Buenaventura el 1 de marzo de 1934, Vivas dejó una huella imborrable en el balompié nacional gracias a una extensa carrera que lo llevó a defender los colores de Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Deportes Quindío, Junior, Deportes Tolima y Once Caldas.

El fútbol colombiano está de luto. Falleció en Cali, a los 92 años, el exarquero Adelmo “Achito” Vivas, uno de los integrantes de la primera Selección Colombia que disputó una Copa del Mundo y una de las grandes figuras en la historia del Deportivo Pereira.

Su fallecimiento revive el recuerdo de una generación que marcó un antes y un después en el fútbol colombiano. Vivas hizo parte del plantel de la Selección Colombia que participó en el Mundial de Chile de 1962, la primera Copa del Mundo disputada por la Tricolor. En aquella histórica cita fue el arquero suplente de Efraín “Caimán” Sánchez, uno de los referentes más importantes del fútbol nacional.

Un año más tarde volvió a vestir la camiseta de Colombia en el Campeonato Sudamericano de Bolivia de 1963, hoy conocido como Copa América. Allí tuvo una destacada actuación al disputar cuatro partidos sin recibir goles, consolidándose como uno de los guardametas más confiables del país en aquella época.

Aunque su nombre quedó ligado para siempre a la Selección Colombia, fue en el Deportivo Pereira donde construyó buena parte de su legado. Defendió el arco del conjunto “Matecaña” entre 1959 y 1970, disputando un total de 220 partidos y convirtiéndose en uno de los jugadores más recordados por la afición risaraldense.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el Deportivo Pereira expresó sus condolencias mediante sus redes sociales y recordó el aporte del exguardameta a la institución, enviando un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos.

La carrera profesional de Vivas comenzó en 1958 con Atlético Nacional. Un año después llegó al Pereira, donde debutó oficialmente el 15 de marzo de 1959 en una victoria por 4-1 frente al Deportivo Cali. Posteriormente defendió los colores de Deportes Quindío en 1965, Junior de Barranquilla en 1966, regresó al Pereira entre 1967 y 1968 y más adelante pasó por Deportes Tolima y Once Caldas durante 1969.