Atlético Nacional enfrenta este domingo a Chicó con el propósito de lograr su tercera victoria al hilo

El Verde visita a Chicó con la misión de sumar tres puntos. Los ajedrezados pelean por escapar del descenso, del que no se pudo escapar Envigado. ¿A qué hora es el partido y cómo está el historial entre estos dos clubes?

    Seguramente el uruguayo Facundo Batista tendrá más minutos ante Chicó, y el técnico Diego Arias dosificará a Alfredo Morelos y a otros jugadores de cara al juego del jueves frente a Once Caldas. FOTO Manuel Saldarriaga
John Eric Gómez

Deportes

04 de octubre de 2025
Atlético Nacional vuelve a escena este domingo, cuando visite al Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja por la jornada 14 de la Liga BetPlay II. El encuentro se disputará a partir de las 7:30 p.m. y, para los verdolagas, representa un compromiso vital en su camino hacia la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

El cuadro antioqueño llega motivado después de vencer 2-0 a Millonarios en el Atanasio Girardot, un triunfo que fortaleció la confianza del plantel y ratificó el crecimiento de la propuesta liderada por el técnico interino Diego Arias. Con esa victoria, Nacional alcanzó los 23 puntos y quedó a siete unidades de asegurar su clasificación; una nueva victoria lo acercaría aún más a ese objetivo.

Lea: Conozca a los escuderos de Diego Arias durante su interinato en Nacional

“Este semestre sueño con merecer ser campeón. Eso se construye en el día a día, entonces dar siempre lo mejor cada uno y confiamos en poder sostenernos para dar la alegría que la gente quiere”, expresó Arias, quien desde su llegada ha logrado transmitir un mensaje de humildad, disciplina y compromiso. La plantilla, con figuras como Alfredo Morelos, Marlon Moreno y Marino Hinestroza en buen nivel, parece responder al llamado de un proyecto que busca devolverle protagonismo al equipo.

Mientras Nacional pelea en la parte alta de la tabla, la realidad del Boyacá Chicó es distinta. El equipo ajedrezado viene de sufrir una dolorosa derrota 2-5 frente a Once Caldas en el estadio Palogrande, un resultado que lo dejó en la decimoprimera casilla con 16 puntos. Aunque las posibilidades de clasificar a cuadrangulares aún existen, son mínimas; el verdadero objetivo pasa por sumar la mayor cantidad de unidades posibles para alejarse de la zona del descenso.

El técnico Flavio Torres es consciente de que comenzar el 2026 con la presión de pelear por no caer a la B sería un golpe duro.

El historial reciente sonríe al conjunto verdolaga. En su último enfrentamiento, disputado el 16 de abril, Nacional se impuso de manera contundente 4-1 en el Atanasio Girardot, con anotaciones de Marino Hinestroza, Alfredo Morelos, Billy Arce y Andrés Sarmiento. Ese resultado suma a la confianza, y de ganar en Tunja sería la tercera victoria consecutiva bajo la batuta de Diego Arias, quien seguiría cumpliendo con creces su encargo.

“Es un camino que se debe recorrer con humildad y trabajo. Todos tenemos la ilusión de ser campeones; los jugadores tienen ese pensamiento y el club está haciéndolo todo para conseguirlo”, afirmó.

La cita en Tunja promete emociones. Nacional quiere confirmar que atraviesa un buen momento y que tiene la solidez necesaria para sostenerse en el grupo de clasificados. Chicó, por su parte, se juega la vida en casa y buscará complicar al gigante paisa con el empuje de su afición y la dificultad de la altura.

¿Cómo se jugará el resto de la jornada 14 de la Liga Betplay 2
En el inicio de la jornada, este sábado en la tarde, Atlético Bucaramanga derrotó por 2-1 al Envigado en el Polideportivo Sur. Los naranjas jugará en 2026 en la segunda división.

Liga Betplay

