Rescatan al alcalde de Chimichagua secuestrado en Soacha: cinco capturados y un menor aprehendido

Según información oficial, el mandatario municipal había viajado a Bogotá para concretar una supuesta compra de maquinaria a bajo costo . La cita lo llevó hasta un parqueadero en Soacha, donde fue intimidado y posteriormente privado de su libertad. Horas después, familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que el propio alcalde pedía 100 millones de pesos, lo que despertó sospechas y motivó la denuncia ante el Gaula.

El alcalde de Chimichagua, Cesar, José David Rocha Quintero, fue rescatado sano y salvo en un operativo del Gaula de la Policía Nacional , luego de haber sido secuestrado en la mañana del 20 de noviembre en Soacha, Cundinamarca . La liberación se logró en un parqueadero del barrio La Unión, donde permanecía retenido.

La denuncia, hizo que las unidades activaran un plan de búsqueda basado en labores de inteligencia, verificación y seguimiento técnico, que permitió ubicar con precisión el sitio del cautiverio. El equipo operativo ingresó al lugar de forma controlada y rescató al funcionario sin lesiones.

En el operativo fueron capturados inicialmente dos hombres encargados de la custodia del alcalde. No obstante, habitantes del sector alertaron que otros involucrados habían escapado por el techo del establecimiento. La Policía desplegó un barrido por todo el sector que permitió la captura de tres personas más y la aprehensión de un menor de edad.

En la intervención, las autoridades incautaron un arma de fuego, cinco cartuchos de calibre 38, cinco teléfonos celulares y 18 cartuchos de fusil calibre 5.56. La Policía desatacó que la articulación entre inteligencia, operativos en terreno y apoyo ciudadanos fue clave para la exitosa recuperación del mandatario cesarense.