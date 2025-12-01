Hinchas del verde piden la salida de Gustavo Fermani ¿tienen razón en su petición?, ¿qué pasó y por qué el inconformismo?

La derrota de Atlético Nacional ante Junior, rebozó la copa de los aficionados verdes que, entre otras cosas, empezaron a pedir la cabeza del argentino Gustavo Fermani, Director Deportivo del verde desde abril de 2024.
Pero quién es Fermani y por qué los aficionados están tan molestos con el desempeño del argentino, acá hacemos un recuento de cómo llegó, qué prometió y qué ha logrado desde su arribo al Rey de Copas.
