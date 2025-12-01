¿Qué necesita Nacional para ser finalista de la Liga? Este es el panorama del verde en el cuadrangular A

Complicado así es el panorama de Atlético Nacional en el cuadrangular A con miras a la ilusión de sus hinchas de alcanzar la final de la Liga, las cuentas no cuadran y ahora, en las dos fechas que le restan, además de ganar, tendrá que rezar para que Junior no sume más puntos. A continuación mostraremos el panorama del verde, qué le sirve y que no le favorece con miras a ser el finalista del cuadrangular. Estos serían las dos opciones posibles para que sea finalista.



Primer escenario Nacional ganando los dos partidos que le restan en casa ante DIM y de visita contra América llegaría a 11 puntos, pero necesitaría además que Junior no gane ninguno de los dos duelos que le restan en el cuadrangular, en casa ante los Diablos Rojos y como visitante ante el Poderoso, para que no alcance ni supere los 11 puntos que podría sumar el verde. Segundo escenario Si Nacional gana los dos partidos que le restan en casa ante DIM y de visita contra América llegaría a 11 puntos y para clasificar a la final, necesitaría que Junior empate los dos duelos que restan en casa ante los Diablos Rojos y como visitante ante el Poderoso, así los de Barranquilla se quedarían con 10 puntos y el verde con 11 unidades.

Con pocas opciones Si Nacional gana solo uno de los dos partidos, perderá cualquier opción, ya que Junior le ha sacado tres puntos de ventaja, eso sin contar con el resultado de DIM-América, que podría dejar a los Rojos de Cali con 7, 5 o 4 puntos dependiente el resultado y, por tanto, también entraría en la pelea por la clasificación. La mejor opción es para Junior Ahora, si América pierde ante el Poderoso, el único que podría ponerle peligro al Tiburón sería Nacional, pero aun así, los dirigidos por Alfredo Arias dependerían de sí mismos para consolidarse como los finalistas.

Con su derrota en Barranquilla, el verde complicó su camino en el cuadrangular A, ya que no depende de sí mismo para alcanzar el cupo a la final. Por ahora, el deseo del hincha de repetir final de Copa y Liga como lo hicieron a finales de 2024, cuando reinaron en las dos competencias.



