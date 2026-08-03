Atlético Nacional recibió un emotivo homenaje por su apuesta a la innovación y el fútbol femenino

SNAAU entregó un reconocimiento especial al club verdolaga por la alianza construida durante el último año y por su respaldo a iniciativas que trascienden el fútbol.
Atlético Nacional recibió un nuevo reconocimiento institucional. La empresa SNAAU entregó una placa conmemorativa al club y a su presidente, Sebastián Arango Botero, como símbolo de gratitud por el trabajo conjunto desarrollado durante los últimos meses y por la confianza depositada en la organización.
Durante el acto, los representantes de SNAAU destacaron que el homenaje va más allá de los proyectos ejecutados entre ambas instituciones y representa el legado construido a partir de una visión compartida de innovación y transformación.