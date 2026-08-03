Nuevo ataque con dron a población civil en Antioquia: esta vez, en una mina de Segovia

Hermetismo y temor ha generado en la comunidad de Segovia, Nordeste de Antioquia, el ataque con dron, este lunes, en la mina El Cogote, una de las más grandes de ese municipio.

Según fuentes oficiales, el ataque se registró en la vereda El Aporreado, donde fueron lanzados cinco artefactos explosivos desde el aire hacia la mina.

La Policía confirmó que la acción violenta ocurrió a unos 20 minutos del casco urbano de Segovia y habría dejado dos personas lesionadas y daños materiales.

Sin embargo, desde la zona, se habla de tres personas heridas. Los dirigentes de la mina se abstuvieron de entregar declaraciones hasta tanto las investigaciones para identificar a los responsables arrojen resultados.