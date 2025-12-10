Atlético Nacional se unió al Hospital Infantil San Vicente Fundación con la campaña Actos de Grandeza

El Hospital Infantil San Vicente Fundación y Atlético Nacional, unieron fuerzas para la campaña Actos de Grandeza, una iniciativa que tiene el propósito de transformar la pasión por el deporte en solidaridad y esperanza para miles de niños del país que luchan contra una enfermedad.
La campaña, que inició el 14 de noviembre, se desarrollará principalmente a través de redes sociales y cuenta con la participación de los jugadores del club Verdolaga, quienes motivan a su hinchada a sumarse con donaciones y mensajes de apoyo. A través de contenidos audiovisuales, destacando “actos de grandeza” que ocurren tanto en la cancha como dentro del Hospital; esfuerzos, victorias y gestos de solidaridad que transforman y salvan vidas.