Atlético Nacional se unió al Hospital Infantil San Vicente Fundación con la campaña Actos de Grandeza

El Hospital Infantil San Vicente Fundación y Atlético Nacional, unieron fuerzas para la campaña Actos de Grandeza, una iniciativa que tiene el propósito de transformar la pasión por el deporte en solidaridad y esperanza para miles de niños del país que luchan contra una enfermedad. La campaña, que inició el 14 de noviembre, se desarrollará principalmente a través de redes sociales y cuenta con la participación de los jugadores del club Verdolaga, quienes motivan a su hinchada a sumarse con donaciones y mensajes de apoyo. A través de contenidos audiovisuales, destacando “actos de grandeza” que ocurren tanto en la cancha como dentro del Hospital; esfuerzos, victorias y gestos de solidaridad que transforman y salvan vidas.

Ana Milena Betancur Pizarro, directora del Hospital Infantil San Vicente Fundación, mencionó que “Atlético Nacional representa pasión, energía y unión; nosotros esperanza, cuidado y amor por la vida. Esta alianza nos llena de orgullo porque transforma la fuerza del fútbol en una causa que impulsa la salud y la esperanza de miles de niños en Colombia. Los verdaderos actos que cambian vidas ocurren cuando la pasión se convierte en compromiso social y cuando el trabajo en equipo trasciende la cancha para salvar vidas”. De igual manera, resaltó que “gracias a esta campaña, los recursos recaudados se destinarán a fortalecer los programas de atención especializada y a modernizar la infraestructura y el equipamiento médico, reafirmando que proteger la vida de los niños es el mayor gesto de solidaridad que podemos tener como sociedad”.

Osman Díaz, coordinador de impacto social y sostenibilidad de Atlético Nacional, resaltó que “estar presentes cuando la comunidad lo requiere, articularnos con las entidades públicas, privadas y no gubernamentales, y ser coherentes en todas nuestras acciones, nos posibilita evolucionar en una línea de sostenibilidad y por ello, estamos convencidos de que esta acción de solidaridad con el Hospital Infantil San Vicente Fundación, aportará significativamente al mejoramiento de la operación de su visión filantrópica, ya que, para Atlético Nacional esta alianza es de vital importancia para la relevancia que desempeña en el ámbito social, y se articula con nuestro propósito superior: Inspirar, trasformar vidas y trascender fronteras”.