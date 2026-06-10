Si Nacional vende a Juan Manuel Rengifo, ¿quién ocuparía su lugar?

Mientras Atlético Nacional define las piezas con las que afrontará el segundo semestre, una realidad empieza a tomar fuerza en el mercado internacional: Juan Manuel Rengifo se ha convertido en uno de los futbolistas colombianos con mayor proyección y en el activo más valioso del club verdolaga para una futura venta. Con apenas 21 años, el mediocampista ofensivo ya aparece en las carpetas de varios clubes importantes de Sudamérica y Europa, despertando un interés que va mucho más allá de simples rumores. La posibilidad de que Rengifo abandone el fútbol colombiano parece cada vez más cercana, aunque en Nacional tienen claro que solo negociarán bajo condiciones históricas para el mercado local. Desde Brasil aseguran que el interés de Flamengo es completamente real. El gigante carioca estaría buscando un reemplazo para una eventual salida del colombiano Jorge Carrascal, y el nombre de Juan Manuel Rengifo aparece como una de las principales alternativas. La otra opción que analiza Flamengo es Nelson Deossa, volante colombiano que actualmente milita en el Betis de España, pero la juventud, proyección y condiciones técnicas de Rengifo parecen encajar perfectamente en el perfil que busca el club brasileño. El interés del equipo brasileño no sería superficial. De hecho, ya existirían acercamientos para conocer las condiciones económicas del jugador, aunque por ahora no hay una oferta oficial presentada sobre la mesa.

Nacional no piensa regalar a su figura En la dirigencia de Atlético Nacional existe consenso total sobre el valor del futbolista. Aunque el club habría establecido una base mínima de negociación cercana a los cinco millones de dólares, internamente consideran que cualquier equipo que quiera llevarse al volante deberá presentar una cifra mucho más alta. Las proyecciones económicas apuntan a una transferencia que oscilaría entre los 12 y 15 millones de dólares, una cantidad que rompería por completo los estándares del fútbol colombiano. Además, Nacional no contempla desprenderse del 100 % de los derechos deportivos del jugador. La institución pretende conservar un porcentaje importante de una futura venta internacional, pensando en una revalorización posterior del futbolista en Europa. El club antioqueño buscaría mantener cerca del 20 % del pase para asegurar beneficios económicos a largo plazo. La tranquilidad del conjunto paisa también se sostiene en la situación contractual del jugador. Rengifo tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2028, algo que le permite a Nacional negociar desde una posición de fortaleza y rechazar cualquier propuesta que no se acerque a las cifras pretendidas. De Europa también lo buscan El crecimiento futbolístico de Rengifo ya llamó la atención de varios clubes europeos. El interés por el volante no es únicamente mediático, sino que existen seguimientos reales y reportes permanentes sobre su evolución. Uno de los clubes más interesados sería la Lazio, institución que ve en el colombiano un mediocampista con las características ideales para el fútbol italiano: intensidad, despliegue físico y buena administración del balón. A la Lazio también se suman otros equipos como el Sassuolo, reconocido por potenciar jóvenes talentos y venderlos posteriormente a otras grandes ligas europeas. Ambos ya habría consultado condiciones por el futbolista. Incluso el sorprendente FK Bodo/Glimt, equipo noruego que ha ganado protagonismo internacional en los últimos años, aparece entre los interesados. Desde Portugal, el Sporting también sigue de cerca al mediocampista colombiano, mientras que en Sudamérica el Barcelona de Ecuador habría preguntado por su situación contractual. A estos nombres se suma el interés del Zenit Saint Petersburg, aunque hasta ahora no existen negociaciones avanzadas con ninguno de los clubes mencionados. Monterrey también aparece en escena El mercado mexicano tampoco le pierde la pista al volante verdolaga. Desde México indican que Monterrey ya inició sondeos formales para conocer las condiciones deportivas y económicas del jugador. La capacidad financiera del club regiomontano podría convertirlo en un competidor fuerte en caso de que la puja por Rengifo se intensifique durante el próximo mercado de fichajes. Actualmente, según Transfermarkt, Juan Manuel Rengifo tiene un valor de mercado estimado en 2,5 millones de euros. Sin embargo, en Atlético Nacional consideran que esa cifra está muy por debajo de la verdadera dimensión deportiva y comercial del futbolista. Su juventud, proyección internacional, regularidad y margen de crecimiento convierten al volante en una pieza extremadamente atractiva para clubes que buscan talento sudamericano antes de una explosión definitiva en Europa.