¿Podrá Rengifo acabar con la maldición del “10” canterano en Nacional?

Entre los convocados para el duelo frente a Millonarios apareció nuevamente un nombre que comienza a despertar ilusión en la afición verdolaga: Juan Manuel Rengifo, un joven número 10 que carga con la responsabilidad de ser el heredero de una posición histórica y forjada en la cantera del club. Tuvo la oportunidad de ingresar en la victoria 2-0 del Verde y dejó otra vez pinceladas de su talento.
La historia de Rengifo no es una más. En sus hombros pesa la necesidad de reivindicar a los volantes creativos surgidos de la cantera verde, un lugar en el que, durante los últimos años, las promesas no han alcanzado a consolidarse.