Disidencias de las Farc ‘Jaime Martínez’ habrían negado estar detrás del secuestro de Miguel Ayala

Las disidencias de las Farc, específicamente el frente ‘Jaime Martínez’ de Iván Mordisco, se habrían pronunciado sobre el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager Nicolás Pantoja, quienes permanecen privados de la libertad desde el pasado 18 de noviembre.
En un video difundido en las últimas horas, un hombre que asegura pertenecer a esa estructura criminal negó la responsabilidad de ese grupo ilegal armado en el hecho y afirmó que las autoridades “los acusan sin fundamento”.
La declaración se conoce en medio de la angustia del artista y su familia, quienes han hecho llamados urgentes al Gobierno nacional para que intervenga de manera inmediata.