Cuando el técnico habla y nadie escucha: la imagen que dejó Nacional en la derrota con Millonarios

La derrota 3-1 de Atlético Nacional frente a Millonarios en la Copa Sudamericana dejó mucho más que un resultado adverso. Más allá del marcador, hubo una escena que rápidamente encendió el debate entre los hinchas: un momento que para muchos reflejó lo que ocurre dentro del equipo. La situación se produjo en una de las pausas de hidratación del segundo tiempo, un espacio que los técnicos suelen aprovechar para ajustar detalles tácticos o motivar a sus jugadores. Durante la transmisión del partido, los micrófonos captaron claramente lo que sucedía en ambos banquillos.

Mientras los futbolistas de Millonarios escuchaban con atención a su entrenador, Fabián Bustos, en el lado verdolaga la escena fue muy distinta. Los jugadores de Nacional se mostraban dispersos, conversando entre ellos, mientras el técnico Diego Arias intentaba dar indicaciones. La imagen se volvió aún más llamativa cuando el propio Arias tuvo que llamarles la atención para intentar recuperar su concentración. “Eyy, eyy, escúchenme, un segundo acá, eyy, eyy”, se escuchó decir al entrenador, intentando captar la atención de sus dirigidos.

El momento no pasó desapercibido para los espectadores ni para los aficionados en redes sociales. Para muchos hinchas de Nacional, la escena fue interpretada como una señal de falta de autoridad del técnico sobre el grupo, especialmente en un partido de tanta importancia. En contraste, la atención que mostraban los jugadores de Millonarios hacia las indicaciones de Bustos reforzó la comparación. En este tipo de instancias, donde cada detalle puede marcar la diferencia, la imagen proyectada desde el banco también habla del ambiente interno y del nivel de concentración del equipo.