Cuando el técnico habla y nadie escucha: la imagen que dejó Nacional en la derrota con Millonarios

La derrota 3-1 de Atlético Nacional frente a Millonarios en la Copa Sudamericana dejó mucho más que un resultado adverso. Más allá del marcador, hubo una escena que rápidamente encendió el debate entre los hinchas: un momento que para muchos reflejó lo que ocurre dentro del equipo.
La situación se produjo en una de las pausas de hidratación del segundo tiempo, un espacio que los técnicos suelen aprovechar para ajustar detalles tácticos o motivar a sus jugadores. Durante la transmisión del partido, los micrófonos captaron claramente lo que sucedía en ambos banquillos.