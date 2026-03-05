Los beneficios por votar este 8 de marzo para el Congreso y la consulta; no se quede en casa

Los colombianos tendrán la tarea de elegir a los siguientes líderes de la Rama Legislativa, quienes contribuirán al progreso del país en materia de salud, impuestos, seguridad, derechos laborales, control del Ejecutivo y representación de las regiones. Este 8 de marzo, la cita será en las más de 125.000 mesas de votación distribuidas en todo el territorio nacional para elegir a la Cámara de Representantes, el Senado y participar en la consulta interpartidista. Lea también: Los beneficios que tienen los jurados de votación en 2026 La jornada se llevará a cabo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y se deberá presentar la cédula original para ejercer el derecho al voto, marcando con una X el número o partido de preferencia para su congresista, o el candidato que desea que gane la consulta.

Beneficio de votar este 8 de marzo de 2026

Es de vital importancia recordar que ejercer el voto trae grandes beneficios en trámites con el Estado o en matrículas universitarias. 1. Si usted vota este 8 de marzo, su empleador deberá otorgarle medio día libre remunerado dentro de los 30 días siguientes. 2. Si necesita realizar algún trámite, obtendrá un 10 % de descuento en la expedición del pasaporte y en el duplicado de la cédula, así como un 10 % en el trámite de la libreta militar. 3. Si es estudiante, obtendrá un 10 % de descuento en el valor de la matrícula en universidades públicas, siempre y cuando presente su certificado electoral. 4. Si participa en concursos del Estado, su certificado electoral servirá como criterio de desempate, dándole una ventaja en el proceso de selección. Siga leyendo: Tres disparos: así fue el atentado contra la candidata al Congreso María Bolívar Maury

¿Cómo está el panorama electoral?

La Registraduría Nacional informó que 41.287.084 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en estas elecciones al Congreso. De ellos, 40.036.238 podrán hacerlo en el territorio nacional y 1.250.846 en el exterior. En el exterior, 683.287 mujeres y 567.559 hombres están habilitados para votar en 1.945 mesas el 8 de marzo y en 1.387 mesas entre el 2 y el 7 de marzo, distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países. Cabe recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 2 de marzo y finaliza el 8 de marzo. Entérese: Antioquia es el segundo departamento con más colombianos habilitados para votar en las elecciones de Congreso; así quedó el censo Por esta razón, se instalarán 13.746 puestos de votación en los que se habilitarán 125.259 mesas. Para la elección de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1.438.986 personas. Del total de ciudadanos aptos para sufragar, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres, quienes podrán votar en 125.259 mesas distribuidas en 13.746 puestos de votación.

