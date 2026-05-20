Nacional vs. Tolima: el plan del verde en Guarne para sellar el pase a la final de la Liga Betplay 1-2026

Han pasado tres años desde la última vez que Atlético Nacional disputó una final de Liga en el fútbol profesional colombiano. Fue en el torneo Clausura de 2024, ante el Deportes Tolima, cuando el elenco de Antioquia conquistó la estrella 18 en su historial con un marcador global de 3-1.
Ahora, frente a este mismo rival, el onceno verdolaga tiene la oportunidad de regresar a la última instancia del certamen. Este sábado, a partir de las 6:00 p.m., recibirá en el estadio Atanasio Girardot al cuadro de Ibagué para el juego de vuelta de las semifinales.
El cuadro paisa, dirigido por Diego Arias, lidera la serie 1-0 gracias a la anotación de Alfredo Morelos. El atacante, quien suma 11 tantos en el campeonato (a dos del líder de la tabla de artilleros, Andrey Estupiñán, del Pasto), volverá a comandar la ofensiva local. No obstante, Nacional tendrá una baja sensible: Cristian “Chicho” Arango no estará disponible tras ser expulsado en el encuentro de ida.
La Dimayor confirmó este miércoles que el delantero recibió una fecha de sanción por “juego brusco grave”.