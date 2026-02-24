Nacional visita a Santa Fe en Bogotá para empezar a ponerse al día en Liga y busca saldar “única cuenta pendiente”

Nacional ha tenido un rendimiento impresionante en el inicio del Apertura. Hasta el momento, el cuadro verde es el que mejor diferencia de gol tiene. A pesar de que solo ha disputado cinco de las ocho jornadas que se han programado en la Liga, los verdes han celebrado 13 veces y solo han encajado tres tantos.
Nacional es un equipo equilibrado. Si bien su fuerte está en la parte ofensiva –ahí tiene a sus futbolistas más costosos (Alfredo Morelos y Chicho Arango valen 8.2 millones de Euros)–, también se ha mostrado sólido en defensa, donde tiene jugadores con muy buen pie.