Video | “Hay decisión dividida”: la conversación del VAR en polémico penalti que favoreció a Nacional contra Chicó

Atlético Nacional no jugó bien en Tunja, contra Chicó. Durante los 90 minutos del partido, el cuadro verde sufrió. Sin embargo, al primer minuto de reposición, “se le apareció la virgen” con un penalti que el juez central del partido, Jairo Mayorga, pitó después de un llamado del VAR por una falta sobre el delantero cordobés Alfredo Morelos. Desde el primer momento la acción generó polémica. Hay algo claro: en la jugada, el defensa Arleb Banguero agarró la camiseta de Alfredo Morelos. Sin embargo, lo que debieron interpretar los jueces fue la intensidad, si el balón era tan fuerte como para que el atacante de Nacional no pudiera seguir su carrera hacia la pelota dentro del área.

En declaraciones posteriores al partido, Morelos manifestó que, recién sintió el contacto, se tiró al suelo. Él, viejo zorro en la materia, aseguró que “soy muy inteligente en ese tipo de acciones”: la experiencia lo ha llevado al conocimiento de los secretos del área. Más en el fútbol colombiano, donde algunos árbitros pitan, al más leve contacto, falta.

¿Qué dicen los audios del VAR que publicó la Federación Colombiana de Fútbol?

El VAR solo puede intervenir si considera que el árbitro central cometió un error en tres situaciones puntuales: una expulsión errada, un gol en fuera de lugar y una acción de penalti. En esta última, los asistentes de video pueden mostrar al juez principal imágenes para que ratifique la “pena máxima” o cambie de decisión.

En el juego entre Chicó y Nacional estaba como encargado del VAR el caldense Nicolás Gallo, árbitro que en diciembre del 2024 perdió la escarapela Fifa para pitar partidos como central. Su asistente, entre tanto, era Jorge Guzmán, de Norte de Santander. Cuando miraron las tomas de la jugada, después de llamar a Mayorga para que revisara, no se pusieron de acuerdo en su decisión. -“Creo que el jugador se deja caer. Siento que el jugador, al centro de contacto, se lanza. No veo que impida el movimiento de continuar por el balón. Observo que coloca el brazo, pero no está halando la camisa”, dice Guzmán en su primera intervención en una discusión con Gallo que duró cerca de 4 minutos.

-“Para mí hay una sujeción clara del jugador con los dos brazos. Acá se ve una sujeción clara y la otra atrás (hacen un cambio de cámara). La sujeción impide que él (Morelos) pueda ir a la pelota. Lo está abrazando. No va por el balón. Lo está agarrando. Yo veo las manos agarrándolo. Nunca va por la pelota”, manifiesta Gallo. Los criterios de los encargados del VAR no se unificaron. Gallo manifestó -“Que él avalúe porque para mi es penal”. Después llamó a Mayorga, quien lidiaba con los reclamos de los futbolistas en la cancha, para que fuera a ver los videos en el monitor del VAR.

-“Mayorga, lo que yo observo...”, dice Gallo. -“Espera que no he llegado”, responde Mayorga. -”Sí, pero le voy diciendo lo que va a observar. Yo veo que el jugador tiene ambos brazos abrazando al delantero: el de adelante, el de atrás. Muestro la cámara detrás del arco. Se ve el jugador con ambas manos al futbolista. Decisión dividida. Para mí es penalti”, asegura Gallo.