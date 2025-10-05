Nacional se salvó de perder ante Boyacá Chicó, antepenúltimo de la Liga Betplay

Ante Boyacá Chicó, el equipo que marchaba penúltimo en el campeonato, Atlético Nacional lució mal y al final, en tiempo de descuento rescató este domingo un empate en juego correspondiente a la fecha 14 de la Liga Betplay 2-2025.

De esta manera, el Verde se privó de escalar a la segunda posición del torneo, en el que es cuarto con 24 puntos, a cuatro del líder Bucaramanga. Chicó ahora es 18° con 12 unidades.

Nacional, que bajo la dirección de Diego Arias, técnico encargado, venía de derrotar 1-2 a Unión Magdalena y 2-0 a Millonarios, se vio sorprendido y desdibujado ante un rival que mostró seguridad en la zona de atrás y estuvo peligroso cuando propuso ataque.

Ni los estelares Andrés Román, Edwin Cardona, Marino Hinestroza y Andrés Sarmiento, estuvieron a la altura de otros juegos con el cuadro de Antioquia, que intentó por los diferentes medios para remontar el marcador pero careció de claridad y eficacia en el estadio La Independencia de Tunja, ubicado a 2.800 metros sobre el nivel del mar.

Al minuto 25 Nacional tuvo su primera opción de convertir. Producto de la intensidad y presión alta, provocó la equivocación en salida del local, la pelota le quedó al juvenil Juan Manuel Rengifo, de 20 años, quien disparó pero el esférico pegó en el travesaño.

Pero al 36’, el local tuvo el premio al trabajo que estaba realizando. Abrió el marcador de tiro libre, de zurda, gracias a Johan Bocanegra. David Ospina quedó prácticamente parado ante el soberbio cobro. Fue su cuarto tanto en el torneo, el segundo desde lanzamiento de falta.

Al 44’, Marino Hinestroza tuvo el empate en sus pies; sin embargo, su remate, que iba camino al arco, lo desvió al tiro de esquina Juan Camilo Quiceno.

En la parte complementaria, el Verde salió con ímpetu en búsqueda del empate, más allá de carecer de claridad.

Los ingresos de Juan Bauza y Alfredo Morelos por Juan Manuel Rengifo y Facundo Batista al 60’, en su orden, y de Marlos Moreno le dieron otro aire.

Solo en el 64’, en la primera jugada de conjunto entre Hinestroza y Román, el lateral estuvo cerca de convertir; no obstante el portero uruguayo Emiliano Denis ahogó su grito de gol y envió el balón al tiro de esquina.

En esa etapa, el anfitrión se dedicó, entre tanto, a controlar y defender la ventaja lograda. Sin embargo, cuando terminaba el juego, una decisión arbitral, tras revisión del VAR, le dio otro giro al juego. Penalti sobre Morelos, quien no desaprovechó la oportunidad y logró la igualdad.

Fue la cuarta vez que Nacional empieza perdiendo en el actual campeonato. En las anteriores perdió dos veces (Pereira, 2-1 y Bucaramanga, 3-0) e igualó en la otra (DIM, 3-3).

Este jueves, desde las 7:30 p.m., Nacional iniciará, como visitante, los cuartos de final de la Copa Colombia ante Once Caldas. Por Liga, el elenco paisa enfrentará el martes 14 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot, a Deportivo Cali (7:30 p.m.). Por lo pronto, con la irregularidad que muestra, el onceno paisa vuelve a generar preocupación.

