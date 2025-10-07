Netflix se recupera de pérdida de US$19.000 millones, tras petición de Elon Musk de cancelar las suscripciones

La acción de de Netflix se volvió a estabilizar luego de perder más de 19.000 millones de dólares, tras un fuerte ataque de Elon Musk, CEO de Tesla y X (antes Twitter).
Musk volvió a generar controversia en redes sociales al acusar a Netflix de promover una “agenda trans woke” en sus producciones, particularmente en la serie animada Dead End: Paranormal Park, que incluye un personaje transgénero entre sus protagonistas.
Incluso, el empresario instó a sus seguidores a cancelar sus suscripciones “por la salud de sus hijos”, un mensaje que rápidamente se viralizó y desencadenó una oleada de reacciones tanto de apoyo como de rechazo en Estados Unidos.
Netflix, por su parte, no ha respondido directamente a los comentarios de Musk, pero ha mantenido su posición tradicional: ofrecer programación diversa para diferentes audiencias y grupos etarios, reflejando la pluralidad de su base global de usuarios.