Trump desata polémica al llamar “alborotadora” y “loca” a Greta Thunberg; ya hubo respuesta de la activista

Donald Trump volvió a provocar a Greta Thunberg, y la respuesta no se hizo esperar. El presidente la llamó “loca” y “alborotadora”, pero la activista sueca le devolvió el mensaje con ironía. Esto dijo.

  • Trump llamó “alborotadora” a Greta Thunberg por unirse a la flotilla hacia Gaza; ella le respondió con gracia. FOTO: AFP
    Trump llamó “alborotadora” a Greta Thunberg por unirse a la flotilla hacia Gaza; ella le respondió con gracia. FOTO: AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

La tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la activista climática Greta Thunberg volvió a encenderse este martes, luego de que el mandatario la calificara de “alborotadora” y sugiriera que “debería ir al médico”. La joven sueca respondió con ironía en redes sociales, pidiéndole “consejos sobre control de ira, por su amplia experiencia en el tema”.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump fue consultado por la flotilla humanitaria Global Sumud Flotilla, interceptada por la Armada de Israel cuando se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda para civiles palestinos. Entre los activistas detenidos se encontraba Thunberg, quien fue deportada el lunes junto con otros 135 participantes.

Conozca: Israel deportó a Jordania a colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto tras interceptación de flotilla con rumbo a Gaza

“Ella es solo una alborotadora, ¿saben? Ya no le interesa el medio ambiente. Está muy enojada, muy loca. Creo que debería ir al médico”, dijo Trump, quien insistió en que la activista busca “generar caos”.

Horas después, Thunberg respondió en su cuenta de Instagram con una publicación cargada de sarcasmo: “Con mucho gusto recibiré cualquier recomendación que pueda tener para tratar estos llamados problemas de control de ira, ya que, a juzgar por su impresionante historial, parece que también los padece”.

La activista llegó este lunes al aeropuerto de Atenas tras ser deportada de Israel. A su arribo, denunció ante la prensa los “malos tratos y abusos” sufridos durante su detención y acusó a Israel de “intentar eliminar a una población entera”, en referencia a los habitantes de Gaza.

“Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos, pero esa no es la historia. La historia es que Israel está atacando a una población indefensa”, afirmó.

Greta Thunberg fue recibida por una multitud en el aeropuerto internacional de Atenas tras ser deportada de Israel junto a otros activistas de la flotilla humanitaria con destino a Gaza. FOTO: AFP
Greta Thunberg fue recibida por una multitud en el aeropuerto internacional de Atenas tras ser deportada de Israel junto a otros activistas de la flotilla humanitaria con destino a Gaza. FOTO: AFP

ARIS MESSINIS / AFP

El enfrentamiento entre Trump y Thunberg no es nuevo. En 2019, durante la cumbre climática de la ONU, el entonces presidente ya se había burlado de la activista, quien le respondió entonces cambiando su biografía en Twitter (ahora X a) a: “Una adolescente feliz que trabaja en su problema de manejo de la ira”.

Lea también: Gaza: 77 años de violencia y 2 desde el ataque de Hamás a Israel; ¿cuándo acabará?

Esta nueva controversia llega en medio de un clima político tenso en Estados Unidos y mientras continúan las negociaciones por un alto el fuego en Gaza, tema sobre el cual Trump dijo ser “optimista” pese a reconocer que “ha sido difícil lograr acuerdos en esa región”.

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué Trump insultó a Greta Thunberg?
El expresidente la calificó de “alborotadora” tras su participación en una flotilla humanitaria interceptada rumbo a Gaza.
¿Qué respondió Greta Thunberg a Trump?
Con sarcasmo, dijo que recibiría consejos de él sobre manejo de ira “por su amplia experiencia en el tema”.
¿Cuál es el origen del conflicto entre Trump y Greta Thunberg?
El primer choque ocurrió en 2019, cuando Trump se burló de Greta en la cumbre climática de la ONU.
