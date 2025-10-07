Atención: se cayó la consulta interna del Pacto Histórico; decisión clave del Tribunal Superior

El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela presentada por Gustavo Bolívar y Carolina Corcho y dejó sin efectos la medida provisional que permitía al Pacto Histórico inscribir candidatos para la consulta interna del 26 de octubre. Con esta decisión, la coalición oficialista no podrá participar en ese proceso electoral bajo la figura de partido político.
El fallo llega en un momento decisivo del calendario electoral y tiene un fuerte impacto político. La consulta del Pacto Histórico buscaba definir, entre Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, quién sería el candidato presidencial de la coalición en 2026. La decisión del Tribunal deja suspendido ese mecanismo de selección y pone en duda la capacidad del petrismo para mantener cohesión interna.