Las bajas que ponen al DIM contra las cuerdas antes del clásico con Nacional

El inicio de los cuadrangulares semifinales no pudo ser más complicado para el Independiente Medellín. La derrota 1-0 frente a Junior dejó heridas en lo anímico y, además, abrió un panorama complicado de cara a la segunda fecha: el clásico ante Atlético Nacional.
El equipo rojo no solo enfrentará el duelo sin su técnico Alejandro Restrepo, expulsado tras reclamar una falta sobre Baldomero Perlaza, sino que también tendrá que resolver la ausencia del portero Washington Aguerre, quien recayó en la lesión de su hombro. A esto se suman las bajas de dos jugadores clave: el goleador Francisco Fydriszewski y el volante Halam Loboa, ambos fuera por problemas físicos.