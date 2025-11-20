x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Las bajas que ponen al DIM contra las cuerdas antes del clásico con Nacional

El Independiente Medellín llegará a la segunda fecha de los cuadrangulares con bajas sensibles: su técnico Alejandro Restrepo expulsado y varios jugadores clave lesionados, lo que complica su panorama tras la derrota ante Junior.

  • El delantero Francisco Fydriszewski es una de las bajas más sensibles con las que el Medellín encara los cuadrangulares. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El delantero Francisco Fydriszewski es una de las bajas más sensibles con las que el Medellín encara los cuadrangulares. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

20 de noviembre de 2025
bookmark

El inicio de los cuadrangulares semifinales no pudo ser más complicado para el Independiente Medellín. La derrota 1-0 frente a Junior dejó heridas en lo anímico y, además, abrió un panorama complicado de cara a la segunda fecha: el clásico ante Atlético Nacional.

El equipo rojo no solo enfrentará el duelo sin su técnico Alejandro Restrepo, expulsado tras reclamar una falta sobre Baldomero Perlaza, sino que también tendrá que resolver la ausencia del portero Washington Aguerre, quien recayó en la lesión de su hombro. A esto se suman las bajas de dos jugadores clave: el goleador Francisco Fydriszewski y el volante Halam Loboa, ambos fuera por problemas físicos.

La combinación de estas ausencias pone al DIM en una situación delicada. La defensa, la portería y el ataque sufrirán ajustes obligados, mientras el cuerpo técnico debe encontrar alternativas rápidas para mantener la competitividad del equipo en un momento decisivo del torneo.

Con la derrota en Barranquilla y la presión de un clásico en puerta, Medellín se enfrenta a un reto mayúsculo: reponerse del revés en Barranquilla y buscar los tres puntos frente a su máximo rival, a pesar de contar con un plantel incompleto. Cada decisión táctica y cada movimiento en el terreno de juego será determinante, pues el margen de error en los cuadrangulares es mínimo y la obligación de ganar se vuelve más urgente que nunca.

La capacidad de adaptación del DIM y la respuesta de los jugadores disponibles serán claves para que el equipo no pierda terreno en esta fase decisiva de la Liga. El clásico contra Nacional se perfila como una prueba de carácter y estrategia, donde cada ausencia se sentirá, pero también será la oportunidad para demostrar la fortaleza colectiva del equipo rojo.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida