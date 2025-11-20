Más de 1.200 menores fueron reclutados en los últimos cinco años en Colombia, alerta Unicef y la ONU

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales sigue creciendo en Colombia. De acuerdo con las cifras más recientes de Unicef y el informe anual del Secretario General de Naciones Unidas sobre niñez y conflictos armados, esta práctica aumentó un 300% en los últimos cinco años, dejando más de 1.200 menores vinculados a actividades relacionadas con la guerra.

Solo en 2024 se verificaron 453 casos, lo que equivale a que cada 20 horas un menor es reclutado o utilizado en tareas ilícitas. Julien Hayois, especialista de protección de Unicef, advirtió que, estas cifras apenas representan una parte del problema: “Son solo los casos que se han podido monitorear; hay muchos más niños y niñas que han sido reclutados”.

Conozca: La doble moral de Petro: pide perdón por los bombardeos, pero los justifica

El informe de Naciones Unidas confirma la tendencia. Entre 2019 y 2024, más de 1.200 menores fueron separados de sus hogares o de sus comunidades para ser usados en actividades como vigilancia, transporte de armas, inteligencia, explotación sexual o labores forzadas dentro de estructuras ilegales. La falta de denuncias en zonas remotas impide dimensionar con exactitud la magnitud del fenómeno.