(Videos) Evacúan la COP30 en Belém, Brasil, por monumental incendio en el Pabellón de los Países

Un incendio quemó este jueves parte del pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil, lo que obligó a evacuar el lugar antes de que el fuego resultara controlado, constató la AFP. Lea también: COP30 en Belém: la primera semana dejó avances parciales, tensiones abiertas y una presión social sin precedentes Llamas de considerable altura se iniciaron dentro del recinto de acceso restringido donde se celebra la conferencia climática de la Onu. Un periodista de la AFP observó que el fuego abrió un agujero en el techo y alcanzó otras estructuras. El humo se extendió dentro y fuera del recinto, lo que provocó un movimiento de pánico inicial.

La organización brasileña de la COP informó minutos después del incidente que el incendio “está controlado y no dejó heridos”. Personal de seguridad y de la Onu se precipitaron con extintores para tratar de contener el fuego. Luego acudieron bomberos de un cuartel ubicado cerca del lugar. Miles de asistentes a la conferencia fueron evacuados y esperaban tranquilamente en el exterior, constató la AFP, bajo una ligera lluvia que se mezclaba con olor a plástico quemado. Entérese de más: COP30: Brasil publica el primer borrador del acuerdo climático y se tensan las negociaciones en Belém El incendio se desató mientras ministros de todo el mundo estaban inmersos en negociaciones sobre temas como la transición energética y el financiamiento climático, cuando falta un día para que termine la conferencia. “Estaba firmando un acuerdo con un país” cuando comenzó la evacuación, comentó a la AFP el jefe negociador brasileño, Mauricio Lyrio.