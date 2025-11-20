Lo que se sabe de los planes encubiertos de la CIA que Trump autorizó en Venezuela

La situación entre Venezuela y Estados Unidos ha alcanzado un nivel nunca antes visto durante los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro. Aunque ambas administraciones han tenido acercamientos diplomáticos, estos no han sido realmente provechosos. La más reciente propuesta de Maduro para evitar un eventual ataque estadounidense consistía en ofrecer su dimisión dentro de dos o tres años, propuesta que no gustó a Washington y fue rechazada de inmediato.
En contexto: Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, según The New York Times
El control de EE. UU. sobre el Caribe y el Pacífico, junto con los recientes bombardeos, ha generado tensión en Suramérica por la ofensiva de la Fuerza Naval estadounidense y la Guardia Costera contra 20 supuestas narcolanchas en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe (19 lanchas y un semisumergible), que dejó un número aproximado de 76 tripulantes muertos.