Lo que se sabe de los planes encubiertos de la CIA que Trump autorizó en Venezuela

La situación entre Venezuela y Estados Unidos ha alcanzado un nivel nunca antes visto durante los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro. Aunque ambas administraciones han tenido acercamientos diplomáticos, estos no han sido realmente provechosos. La más reciente propuesta de Maduro para evitar un eventual ataque estadounidense consistía en ofrecer su dimisión dentro de dos o tres años, propuesta que no gustó a Washington y fue rechazada de inmediato. En contexto: Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, según The New York Times El control de EE. UU. sobre el Caribe y el Pacífico, junto con los recientes bombardeos, ha generado tensión en Suramérica por la ofensiva de la Fuerza Naval estadounidense y la Guardia Costera contra 20 supuestas narcolanchas en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe (19 lanchas y un semisumergible), que dejó un número aproximado de 76 tripulantes muertos.

Donald Trump también anunció su megaoperación llamada Lanza del Sur, que por su nombre, deja claro que va dirigida a los “países vecinos del hemisferio occidental” en Suramérica, Centroamérica y el Caribe. El término “lanza” también sugiere que sería una operación a larga distancia, entendida como un arma de gran alcance y precisión.

Los movimientos de la CIA en Venezuela

Sin embargo, algo que ahora sí podría poner en jaque a Maduro es la reciente autorización de Trump a las medidas encubiertas presentadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), una organización de gran impacto y capacidad operativa, según confirmó The New York Times. El aval del mandatario estadounidense sería la puerta a dos escenarios posibles: combates entre territorios o conversaciones diplomáticas a petición de su homólogo venezolano, quien de hecho habría propuesto otorgar a empresas estadounidenses una “participación dominante” en la industria petrolera de Venezuela, una jugada tan tentadora como desesperada. El medio citado desconoce cuándo y cómo se ejecutarían dichas operaciones secretas de la CIA, ya que por el momento Trump no ha autorizado la presencia de oficiales en territorio venezolano. Esto abriría paso a una campaña de presión, sabotaje o incluso una posible jugada psicológica para forzar a Maduro a abandonar el poder. Lo que sí es claro es que el republicano ya tuvo dos reuniones en la Sala de Situación de la Casa Blanca la semana pasada para abordar temas “interesantes” como el caso de Venezuela.

Europa vigila con recelo la escalada militar de EEUU cerca de sus enclaves en el Caribe