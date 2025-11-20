Así quedó el sorteo de los repechajes rumbo al Mundial 2026: llaves, favoritos y desafíos

En la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza), se llevó a cabo el sorteo de los repechajes europeos para la Copa del Mundo 2026, que determinarán los cuatro combinados de la UEFA que completarán las 48 plazas del torneo, además de los duelos intercontinentales que también tienen dos cupos de repesca.
Este sorteo es el último escalón para aquellas selecciones que no lograron su boleto de forma directa en la fase de grupos, y promete eliminatorias cargadas de dramatismo, tensión y oportunidades para equipos con historia y aspiraciones renovadas. Le contamos cómo quedó el cuadro y quiénes son las selecciones más perfiladas para asegurarse un lugar en el Mundial.