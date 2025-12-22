“En Nacional no se esconden los errores, se asumen”: el balance que hace el presidente verde en esta entrevista

En el cierre del año futbolístico, Línea de Gol despidió el 2025 con un invitado especial: Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional. En una charla extensa y franca, el dirigente verdolaga hizo un balance del año, habló de errores, aciertos, del vínculo con la hinchada, del proceso deportivo y empresarial, y adelantó pistas sobre lo que viene para el 2026.
¿Cuál es el balance que hace de este año al frente de Atlético Nacional?
“El balance no termina siendo el que nosotros queríamos. Siempre lo hemos dicho con transparencia: aspirábamos a mucho más. Queríamos, como mínimo, una liga adicional y avanzar mucho más en Copa Libertadores. Esos objetivos no se cumplieron como esperábamos y sería irresponsable negarlo. Ahora bien, también logramos una Superliga y una Copa Colombia, que para nosotros son importantes. Nacional tiene la obligación de competir y ganar todo lo que juega, y cerrar el año levantando un título, especialmente por el contexto, el rival y la final en Medellín, nos deja un bálsamo. Este proceso apenas comienza y esperamos que vengan muchas más conquistas”.
Con la nómina más costosa del fútbol colombiano, muchos se preguntan si este 2025 fue un fracaso. ¿Cómo lo ven desde adentro?
“No cumplimos todos los objetivos, eso es innegable. Cada quien podrá calificarlo como quiera. Nosotros somos muy críticos y conscientes. Los jugadores, el cuerpo técnico y quienes trabajamos en Nacional reconocemos esa responsabilidad. El fútbol da revanchas. El próximo año volveremos a luchar por la liga, por clasificar a Libertadores y, si nos corresponde, afrontar la Sudamericana con la seriedad que exige nuestra historia”.