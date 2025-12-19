Alcaldía de Medellín mostró a los 45 presuntos responsables de los desmanes en el Atanasio Girardot

Imágenes de los 45 presuntos responsables de los desmanes al estadio Atanasio Girardot, el pasado miércoles, fueron mostradas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien entregó mayores detalles sobre los hechos registrados tras la final de la Copa Colombia entre Medellín y Atlético Nacional.
“Las personas han sido individualizadas. No podrán entrar al estadio y enfrentarán a la justicia. Las denuncias ya están interpuestas en la Fiscalía por daño en bien público tanto dentro como fuera del estadio. Amenaza a periodistas por parte de Telemedellín. Denuncias del contratista de Win al que le dañaron plantas de energía, equipos y cámaras”, dijo el alcalde de Medellín.