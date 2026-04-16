Barcelona le declaró la guerra a la Uefa: denunció “errores arbitrales” tras ser eliminado por el Atlético en Champions

Eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones por el Atlético de Madrid, el Barcelona, que se considera perjudicado por varias decisiones arbitrales, presentó este jueves 16 de abril una nueva denuncia ante la Uefa, anunció el club español.
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El Barcelona publicó un comunicado para señalar que varias decisiones durante el cruce contra el Atlético (3-2 en el global) no fueron “conformes a las reglas de juego, como resultado de una aplicación incorrecta del reglamento y de la falta de una intervención adecuada del sistema VAR”.