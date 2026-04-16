Los semifinalistas de la Champions valen 4.000 millones de euros: El dinero manda, pero la jerarquía decide

La edición 2025-26 de la Champions League entró en su recta definitiva y solo sobreviven cuatro equipos: el alemán Bayern Múnich, el francés Paris Saint-Germain (PSG), el español Atlético de Madrid y el inglés Arsenal. Son los representantes de las ligas más poderosas del mundo, exceptuando la italiana, que también sufrió el golpe de la eliminación de su selección nacional de la Copa Mundo de Norteamérica 2026.
Luego de saborear el espectáculo de los cuartos de final, donde sobresalió el duelo que el Bayern le ganó al “Rey de Europa” (Real Madrid), surgen tópicos interesantes para analizar. Uno es el económico: el valor total de los cuatro semifinalistas es de casi 4.000 millones de euros (M€). Dos de ellos ocupan los puestos 3 y 4 del ranking de los clubes más caros del certamen: Arsenal (1.230 M€) y PSG (1.210 M€), superados únicamente por el Real Madrid (1.340 M€) y el Manchester City (1.310 M€), ya eliminados.
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A la penúltima fase se colaron el Bayern Múnich (966 M€) y el Atlético de Madrid (587 M€), dejando por fuera a favoritos con mayor billetera como el Barcelona (1.170 M€), Chelsea FC (1.160 M€) y Liverpool (1.020 M€). Así, los cuatro elencos que lucharán por los cupos a la final en Budapest —prevista para el próximo 30 de mayo— representan la élite financiera global con una cifra acumulada de 3.992 M€.