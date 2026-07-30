Sigue la polémica por fallas arbitrales: ahora el perjudicado fue el Junior, eliminado por Barranquilla

Aunque los errores arbitrales en la Copa BetPlay no son nuevos, en esta oportunidad han afectado a dos equipos de la A (Junior y Tolima) y por ello, el ruido ha sido mayor, pero está claro que, desde hace varios torneos, la Dimayor determinó que tanto en la Copa BetPlay como en el Torneo de ascenso, el VAR solo se usa en instancias finales.
Esta decisión ha sido defendida por la entidad, argumentando que su uso genera altos costos operativos y que la logística requerida para implementarlos también es compleja, pero lo cierto es que la ausencia de la tecnología es un reto para la terna arbitral, ya que tanto el central como los jueces de línea tienen que estar concentrados completamente para no dejar pasar ninguna infracción.
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